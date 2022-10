La diretta del giuramento del governo di Giorgia Meloni

AGI - Piazza del Quirinale blindata, come anche le strade limitrofe, per l'arrivo della premier Giorgia Meloni e dei ministri per la cerimonia di giuramento dopo la quale il nuovo governo entrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida. Il traffico intorno al palazzo è stato deviato come succede raramente e solo nelle grandi occasioni. Giorgetti, che indossa una cravatta verde, ha varcato il portone del Quirinale tenendo per mano la figlia.

Arrivano Nordio, Urso, Mantovano e Crosetto Poco dopo i leghisti al Quirinale, per la cerimonia di giuramento, sono arrivati Carlo Nordio, Guirdo Crosetto, Alfredo Mantovano e Adolfo Urso.

Al Colle la delegazione dei ministri della Lega In piazza del Quirinale è arrivata la delegazione dei ministri leghisti guidata da Matteo Salvini. Il segretario leghista ha posato per una foto con Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli. Con Salvini la figlia Mirta, il figlio Federico e la compagna Francesca Verdini.