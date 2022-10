Look classico al giuramento dei ministri, nessuna gonna

AGI - Eleganza classica per i ministri nel salone delle feste per il giuramento. Nero e bianco i colori scelti per i classici tailleur. Nessuna gonna per le neo ministre che hanno optato tutte per un completo giacca e pantalone.

Tailleur e top nero sopra décolleté tacco 12. La prima presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni ha scelto questo look per la cerimonia di giuramento. Dopo di lei Matteo Salvini, con la spilla di Alberto da Giussano sul bavero della giacca, ha inforcato gli occhiali da vista per leggere la formula di rito.

Tra i ministri prevale la cravatta scura, tranne alcune eccezioni come Giancarlo Giorgetti, verde, Francesco Lollobrigida, bourdeaux, Raffaele Fitto e Adolfo Urso, azzurro. Tra le ministre dominante il tailleur nero (Anna Maria Bernini, Daniela Santanché, ed Eugenia Roccella); in bianco Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli, sedute vicino.

In prima fila, tra il pubblico, siedono le famiglie della premier e dei vice premier. Il compagno di Meloni, Andrea Giambruno, con la figlioletta Ginevra, in abito bianco con piccole frange e zainetto da scuola materna. La compagna di Salvini, Francesca Verdini, in soprabito bourdeaux, minigonna e sandalo con borchie, è seduta di fianco al figlio del ministro delle Infrastrutture, Federico, e tiene sulle ginocchia la figlioletta Mirta. Accanto al compagno di Meloni, anche la moglie e il figlio di Tajani.

Scelgono il classico tailleur nero la neo ministra dell'università e Ricerca Anna Maria Bernini che ha indossato una camicia bianca e Daniela Santanché che veste una camicia in seta con collo a fiocco lasciato aperto. Nero anche per Marina Elvira Calderone ministra del Lavoro e Politiche Sociali che ha scelto un sottogiacca in seta dello stesso colore illuminato da un girocollo oro.

Scuro anche il completo di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità che indossa una camicia a pois e calza una scarpa senza tacco. Bianco ottico per Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'ex presidente del Senato ora ministro per le Riforme veste un taielleur bianco con giacca con collo irregolare e sceglie accessori oro, una grande spilla sulla sinistra della giacca. Total look bianco anche per Alessandra Locatelli, Ministra per la Disabilità in doppio petto.

Completi scuri, camicie bianche e cravatte con piccole fantasie per i neo ministri che oggi giurano al Quirinale. La scelta dei ministri dell'esecutivo Meloni riuniti nel salone delle Feste del Quirinale è ricaduta quasi per tutti su classici completi blu abbinati a camicia bianca con colletto alla francese. Mentre ha scelto il grigio il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Salvini, il leader della Lega, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio veste un completo blu con l'immancabile spilletta con il simbolo della Lega Alberto da Giussano appuntata sulla sinistra. Sempre un omaggio al partito di appartenenza per Giancarlo Giorgetti all'Economia e Finanze che ha scelto una cravatta verde a spezzare il completo scuro con giacca doppio petto.

Sono i nodi a dare personalita' ai ministri. A parte qualche scelta monocromatica in molti hanno optato per cravatte con piccole fantasie: bluette con micro pois bianchi quella indossata da Raffaele Fitto ministro Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr, a pois più grandi quella di Roberto Calderoli Ministro per gli Affari regionali e autonomie, e sempre a fantasia quella di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

Tinta unita, rosso bordeaux la sceglie Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e bluette su completo tortora scuro per Adolfo Urso ministro delle Imprese e Made Italy.

Stile anglosassone per il ministro alla giustizia Carlo Nordio l'unico ad optare per una cravatta regimental a righe diagonali blu e rosse su camicia a piccole righe bianco e blu con tanto di panciotto abbinato al completo scuro.