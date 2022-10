Al via le consultazioni per il nuovo governo. L'incarico è atteso per domani

"Il colloquio è stato molto cordiale ed è sempre molto emozionante incontrare il Presidente. Non c'è altro da aggiungere. Grazie". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Quirinale dopo aver incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni per la formazione del governo

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è giunto al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del governo. La Russa apre il giro di colloqui del presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsti per oggi e domani. Mattarela è affiancato, come sempre, dal segretario generale Ugo Zampetti e dal consigliere per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali Daniele Cabras.

Pd: “Meloni spieghi alle Camere la collocazione internazionale dell'Italia”

"È evidente che ci stanno osservando dal mondo, quindi le parole che si dicono in questo momento, soprattutto da chi ha degli incarichi di responsabilità, sono parole molto pesanti, che esprimono anche un sentiment rispetto al quale dobbiamo sottrarci, dal nostro punto di vista. Attenzione a non immaginare che il tema della politica estera diventi il terreno per il regolamento di conti interno". Lo ha detto il senatore del Pd, Enrico Borghi, ad Agoraà, su Rai Tre.

"La questione dell'audio di Berlusconi esprime elementi di precoccupazione e di gravità che arrivano all'indomani di una settimana che ha visto una serie di passaggi: il primo, il presidente del Senato non è stato votato da Forza Italia. Il secondo passaggio: il presidente della Camera neo eletto è intervenuto contro le sanzioni a Mosca, e questo viene visto all'estero. Il terzo passaggio: la presidente in pectore Giorgia Meloni, in un momento di tensione con i propri alleati, ha dichiarato di non essere ricattabile, e queste cose vengono viste dall'estero. E le domande che ci si pne sono: è possibile che in Italia qualcuno, all'interno o allesterno della magigranza, possa ricattare il premier in pectore", aggiunge Borghi.

"È evidente che se in questo contesto introduciamo un elemento di ambiguità profonda sulla collocazione internazionale del Paese, noi rischiamo di indebolire non un esecutivo che sta per nascere, ma il ruolo stesso della nostra nazione. Di qui la proposta che noi abbiamo fatto: nel momento in cui verrà alle camere, Giorgia Meloni deve chiarire questi aspetti. Perché non scopriamo ora che Salvini e Berlusconi sono filo putiniani. C'è un punto chiaro su cui il parlamento deve esprimersi e su cui la destra deve chiarire qual è per loro la collocazione internazionale dell'Italia, perché ne va della sicurezza e della credibilità del nostro paese non solo dela durata dell'esecutivo"