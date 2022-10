Berlusconi chiede "pari trattamento con la Lega"

AGI - "In Forza Italia c'è profonda amarezza per come sono stati distribuiti i collegi uninominali abbiamo avuto meno parlamentari della Lega. Per questo abbiamo dato un segnale. Chiediamo pari trattamento con la Lega". Silvio Berlusconi ha ribadito il punto, difendendo le ragioni di Forza italia, arrivando al Senato. "Non c'è uno scostamento sui programmi e sulle persone", ha aggiunto.

Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito.



Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti… pic.twitter.com/fjWytG3fR1 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 17, 2022

"Giorgia Meloni mi ha chiesto di essere suo consigliere", ha aggiunto Berlusconi. "Io sono il fondatore del centrodestra", ha ricordato l'ex premier. Le cose scritte sui giornali, riguardo un coinvolgimento dei figli nelle trattative sul governo, "sono tutte invenzioni".