Duda: "Io e Meloni condividiamo lo stesso sistema di valori"

Meloni e Berlusconi ritrovano la pace dopo un faccia a faccia di oltre un'ora a Via della Scrofa. Forza Italia "sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze". I due leader hanno fatto il punto anche "sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia"