Al via il vertice chiarificatore tra Meloni e Berlusconi 

AGI - All'incontro di oggi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi potrebbero partecipare solo i due leader di partito. Più che ottimista sull'esito il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, secondo il quale "oggi si fa la pace, splenderà il sereno, andrà bene perché c'è da governare il Paese che ha bisogno di risposte".

L'accesso alla sede FdI di via della Scrofa è stato 'blindato' da forze dell'ordine e vigili urbani per la folla di giornalisti e curiosi che sono stati fatti arretrati per liberare l'accesso carraio.

La Russa: "Auspico che sia un incontro risolutivo, ne sono convinto" "Auspico che sia un incontro risolutivo, ne sono convinto". Lo dice ai cronisti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lasciando la sede di Fratelli d'Italia dove e' in corso il colloquio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'Italia L'auto con a bordo Silvio Berlusconi è arrivata nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scriofa, a Roma, per l'incontro con Giorgia Meloni

Folla a via della Scrofa, interviene la polizia L'accesso alla sede FdI di via della Scrofa è stato 'blindato' da forze dell'ordine e vigili urbani per la folla di giornalisti e curiosi che attende l'arrivo dei leader. Cronisti e curiosi sono stati fatti arretrati per liberare l'accesso carraio alla sede FdI.

Cattaneo: Casellati alla Giustizia? Ci sono vari nomi "Situazione di litigio nella maggioranza parlamentare. Per me è tutta una manfrina. Fingono di litigare, ma sono già d'accordo. Sanno che non possono rompere e non romperanno. La settimana prossima avremo un governo e a quel punto vedremo se saranno capaci di affrontare le tante sfide della realtà" scrive Matteo Renzi nella sua newsletter.

Renzi, la maggioranza fa manfrina, ma è già d'accordo "Situazione di litigio nella maggioranza parlamentare. Per me è tutta una manfrina. Fingono di litigare, ma sono già d'accordo. Sanno che non possono rompere e non romperanno. La settimana prossima avremo un governo e a quel punto vedremo se saranno capaci di affrontare le tante sfide della realtà" scrive Matteo Renzi nella sua newsletter.