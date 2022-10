Boldrini ha pubblicato un video fasullo su Fontana e poi ha chiesto scusa

AGI - Un video con protagonista il neo presidente della Camera Lorenzo Fontana, le accuse di Laura Boldrini e infine la retromarcia di quest'ultima e le scuse allo stesso Fontana.

È il caso di cui si è resa protagonista l'esponente del Pd, che nelle ore successive all'elezione di Fontana alla presidenza di Montecitorio aveva postato un video (poi cancellato), in cui l'esponente leghista attaccava con con toni pesanti e offensivi i bambini non europei.

Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase di #Fontana.



Ho sempre fatto battaglie contro la disinformazione, mi dispiace per l’inconveniente.



Il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui. — Laura Boldrini (@lauraboldrini) October 16, 2022

Immagini però non del tutto corrispondenti al vero. La stessa Boldrini, che a caldo aveva commentato in maniera forte l'elezione di Fontana definendolo un "putiniano, estremista", voluto da Meloni "in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione”, oggi corregge il tiro: “Un video in Rete da me usato risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase espressa da Fontana - scrive Boldrini sui social - in particolare, la parte in cui afferma che ‘la priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali’".

"Ho sempre fatto battaglie contro disinformazione e manipolazione, pertanto - continua - e mi dispiace per l’inconveniente". "Il resto del video in cui definisce 'schifezze' le coppie gay e altri passaggi - rivendica però la deputata Pd - conferma il pensiero di Fontana, e anche la mia opinione su di lui”.