Si vota il presidente della Camera. In pole il leghista Lorenzo Fontana

AGI - Il leghista Lorenzo Fontana è in pole position nell'elezione del presidente della Camera. Ed ha già incassato l'appoggio del partito di Silvio Berlusconi: "Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati", ha annunciato il coordinatore nazionale Antonio Tajani.

Quella di Lorenzo Fontana per la presidenza della Camera è "una scelta oltremodo discutibile. Una scelta più provocatoria non potevano farla", avevano commentato ieri in serata fonti del Nazareno. Dal canto suo, il Pd ha fatto sapere di aver trovato la quadra sul nome di Maria Cecilia Guerra.

"Mi sento carico della responsabilità", ha dichiarato Fontana, dopo che Matteo Salvini ha lanciato il suo nome per la presidenza della Camera. "Vedemo..." ha detto poi, ricorrendo a una espressione veneta.

Giovedì Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, è stato eletto presidente del Senato al primo scrutinio, incassando 116 voti. Alla prima prova dei numeri in Aula, la maggioranza di centrodestra si è spaccata e si consumato lo strappo di Forza Italia: dei 18 senatori azzurri, infatti, solo Silvio Berlusconi e la presidente uscente, Elisabetta Casellati, hanno ritirato la scheda.