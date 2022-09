Così i giovani hanno punito i partiti tradizionali: un'analisi

AGI - La distribuzione del voto per fasce d'età mostra come gli elettori più giovani abbiano punito i partiti più "mainstream" in favore di proposte meno tradizionali. È quanto emerge dal rapporto di YouTrend sui flussi elettorali presentato alla stampa dal direttore Lorenzo Pregliasco.

In particolare, l'ingresso in Parlamento di Sinistra Italiana e Verdi "ha avuto una decisiva spinta" grazie agli elettori nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, dove i consensi per l'alleanza tra Fratoianni e Bonelli hanno superato il 7%. "Molti ragazzi che manifestavano per i Fridays for Future, raggiunta la maggiore età, hanno votato per chi sosteneva le istanze ambientali", ha spiegato Pregliasco.

Interessante anche analizzare i dati di piccole formazioni come il Partito Comunista di Marco Rizzo, che a livello nazionale si ferma allo 0,26% ma nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni si attesta a un rispettabile 1,7%. La voglia di novità si esprime anche nei consensi per il Terzo Polo, che è consistente negli elettori di età compresa tra i 26 e i 44 anni e poi va a scemare.

M5s, prosegue Pregliasco, mantiene una buona base di consensi tra i giovanissimi ma inferiore a quella del 2018. Il partito guidato da Giuseppe Conte, secondo YouTrend, è cresciuto con i suoi elettori e oggi "va forte soprattutto nelle fasce medio-giovani, sotto i 44 anni".

FdI ha un dato molto più basso della media nazionale, intorno al 15%, nella fascia 18-25 anni ma ha una distribuzione piuttosto uniforme tra le fasce d'età successive, una tendenza non dissimile da quella di Lega e Forza Italia. Quanto al Pd, "è il primo partito tra gli over 65 ma va in sofferenza già tra gli elettori sotto i 55 anni", conclude Pregliasco.