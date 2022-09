Bossi è fuori dal Parlamento, Salvini lo vuole senatore a vita

AGI - Umberto Bossi è ufficialmente fuori dal Parlamento. Il fondatore della Lega non è stato eletto in questa tornata. Era candidato capolista nel plurinominale di Varese. Nel collegio Lombardia 2 P01, che comprende Varese, risulta eletta al plurinominale per il centrodestra solo Lucrezia Mantovani di Fratelli d'Italia.

La Lega sperava nel ripescaggio perché la leghista Silvana Comaroli risulta eletta sia a Lombardia 4 sia a Piemonte 1. Se Comaroli avesse optato per il Piemonte, si sarebbe aperta la strada di Bossi verso Montecitorio. Ma Matteo Salvini avrebbe deciso di intraprendre un'altra strada: quella dell'incarico di senatore a vita. "Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta", ha detto il leader della Lega.