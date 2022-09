Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26%, Lega sotto il 9%, Forza Italia sotto l'8%

AGI - È trionfo per Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è il primo partito, tallonato al Sud dal Movimento 5 stelle. Crolla la Lega, che non sfonda la soglia della doppia cifra (e rischia di essere doppiata da FdI nelle roccaforti di Veneto e Lombardia), mentre regge Forza Italia seppur con percentuali non stratosferiche.

Non proprio una debacle ma le urne non sono certo positive per il Pd, che rischia di fermarsi sotto la soglia 'psicologica' del 20%. Non sfonda il Terzo Polo, che resta fermo sotto l'8%. Resta fuori dal Parlamento Impegno civico, a rischio anche Più Europa. Sorpresa M5s, che si aggiudica il terzo posto sfiorando il 15% e al Sud in diversi collegi vince la sfida diretta con il partito di Meloni. È la fotografia dell'Italia scattata dalle urne.

Fratelli d'Italia raggiunge quota 26%, superando la cifra tonda al Senato. La Lega si ferma poco sotto il 9%, mentre Forza Italia non riesce a raggiungere l'8%. Rimonta del Movimento 5 stelle, dato fino a pochi giorni fa per 'morto', dopo la scissione di Di Maio e l'essersi sfilato dal governo concorrendo alla caduta di Draghi: il partito di Conte sfiora il 15%.

Il Pd non cede, ma resta fermo poco sotto al 20% al Senato, mentre lo supera di pochissimo alla Camera. Nessun exploit per Italia viva e Azione, che si fermano sotto l'8% sia a Montecitorio che a palazzo Madama.

Il centrodestra conquista la maggioranza sia al Senato che alla Camera (quasi 44% e poco sotto il 43%). Dunque, per la coalizione guidata da Meloni si prospetta, almeno dal punto di vista dei numeri, una navigazione tranquilla in Parlamento.

È un'Italia dipinta di blu - tranne rarissime eccezioni - quella che esce dalle urne: a spoglio ancora in corso, FdI è primo partito, Pd il secondo ma distanziato, e M5s terzo, tranne nel Mezzogiorno dove potrebbe aggiudicarsi il primo posto. FdI si aggiudica il 23% dei consensi al Nord Ovest, percentuale che sale al 26% al Nord Est.

FdI cresce ancora al Centro, toccando quota 27%. È al Sud che FdI 'soffre' la competizione con il Movimento 5 stelle: il partito di Meloni si attesta attorno al 20%, mentre il M5s sfiora il podio con circa il 26% dei consensi. Il Pd è secondo partito nel Paese, tranne al Sud, dove si aggiudica la medaglia di bronzo.

In Brasile esulta il figlio di Bolsonaro, Meloni è Dio, patria e famiglia Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair, e deputato dello Stato di San Paolo, si è complimentato su Twitter con Giorgia Meloni, vincitrice delle elezioni italiane, ricordando che la leader di Frateli d'Italia è "Dio, patria e famiglia". Il voto in Italia precede di appena una settimana il testa-a-testa in Brasile tra Jair Bolsonaro, leader dell'estrema destra in America Latina, e il leader della sinnistra brasiliana, l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Nova Primeira Ministra da Itália é Deus, pátria e família.



Ela é a 1ª mulher nesta posição na Itália. Sucesso @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/ZqTyJnfql5 — Eduardo Bolsonaro 22.22 (@BolsonaroSP) September 26, 2022

Meloni, Berlusconi e Lupi vincono nei collegi uninominali Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi sono largamente in testa nei collegi uninominali dove rappresentano il centrodestra. A scrutinio ancora in corso Meloni ha il 52% dei voti nel collegio di L'Aquila Camera, Berlusconi ha il 50% nel collegio di Monza Senato e Lupi il 55% nel collegio di Lecco Camera. Salvini non è candidato nell'uninominale. Nel centrosinistra Di Maio è sconfitto da Costa (M5s) a Napoli Fuorigrotta Camera. Bonino è testa a testa con Mennuni (centrodestra) a Roma centro Senato. Bonelli è in testa col 38% nel collegio di Imola Camera. Letta e Fratoianni non sono candidati nell'uninominale. Calenda e' terzo nel collegio di Roma centro Senato. Renzi e Conte non corrono nell'uninominale. Ecco la mappa della coalizione più votata per collegio uninominale al Senato (dati parziali): il Movimento 5 Stelle potrebbe vincere più collegi del centrosinistra#MaratonaYouTrend#ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/efMERCsvdp — YouTrend (@you_trend) September 26, 2022

Conte: il centrodestra non è maggioranza nel Paese "Il centrodestra sarà maggioranza nel Parlamento ma non lo è nel paese. Questo corto circuito è frutto di una legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento daremo battaglia contro questa legge per dare maggior rappresentanza ai cittadini". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa nella sede del partito.

Vox festeggia: "L'Italia indica una strada nuova all'Europa" Il partito di estrema destra spagnolo Vox festeggia i risultati del voto in Italia e la vittoria di Giorgia Meloni: "L'Italia segna la strada di una nuova Europa di nazioni libere e sovrane", fa notare in un 'tweet'. "Le persone decideranno il loro futuro, senza chiedere il permesso a nessun oligarca", osserva ancora il partito in un messaggio che si chiude con lo slogan "Avanti @GiorgiaMeloni!", "Avanti @FratellidItalia!" In precedenza anche il leader di Vox, Santiago Abascal, aveva dedicato un messaggio al risultato in Italia: "Milioni di europei hanno riposte le loro speranze sull'Italia", aveva detto su Twitter. E aveva previsto "un'Europa orgogliosa, di nazioni libere e sovrane".

Casellati: Meloni grande donna e grande leader "Nessun veto a Meloni come premier, ha fatto una bellissima campagna elettorale, è una grande donna, una grande leader, ha ottenuto un risultato straordinario, perché no". Lo ha detto a Potenza, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati - candidata in Basilicata all'uninominale al Senato.