Mattarella vota a Palermo, Letta e Meloni a Roma

AGI - Sergio Mattarella voterà a Palermo, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Carlo Calenda a Roma, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Milano.

Il presidente della Repubblica voterà come sempre a Palermo, di prima mattina, nel seggio dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi di Palermo in via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà.

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, voterà a Potenza nel seggio della scuola materna comunale.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, all'istituto Della Valle di Posillipo.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi voterà a Roma nel seggio situato a via Pietro Antonio Micheli.

Per quanto riguarda i leader dei partiti, seggio a Milano per Silvio Berlusconi, che dovrebbe votare nei pressi di via Rovani, residenza milanese del presidente di Forza Italia. Stessa città per Matteo Salvini, che voterà in via Martinetti.

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni voterà invece a Roma, alle 11 al seggio di Viale Beata Vergine del Carmelo 35, Scuola Vittorio Bachelet, al Torrino.

Spostandosi nel centrosinistra, il segretario Pd, Enrico Letta, voterà nel suo quartiere, a Testaccio, presso l'istituto superiore di via Galvani, alle 9.45.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, depositerà la scheda al liceo Virgilio.

Emma Bonino voterà a Roma, nel seggio di Via dell'Arco del Monte alle ore 11 circa; Benedetto Della Vedova voterà a Milano, nel seggio di Piazzale Stefano Turr, alle ore 11 circa; Riccardo Magi voterà a Torino alla sezione numero 1 presso il Palazzo municipale in via Corte d'Appello 1, alle ore 10 circa.

Per quanto riguarda Nicola Fratoianni, il segretario di Sinistra Italiana voterà domenica mattina a Foligno presso il seggio elettorale allestito alla scuola Piermarini, in via Giuseppe Piermarini 17-21.

Quindi, a urne chiuse, durante lo spoglio Fratoianni si trasferirà a Roma presso il comitato dell'Alleanza Verdi Sinistra che sara' allestito presso il Caffé Letterario di Via Ostiense, insieme agli esponenti e candidati della lista.

Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, voterà a Ostia, in via Quinqueremi. In via Sandro Pertini, a Pomigliano D'Arco, voterà il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio.

A Roma, nei pressi di Fontana di Trevi, voterà il segretario di Azione Carlo Calenda. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, voterà invece a Firenze.