FdI ha sospeso Calogero Pisano dal partito

AGI - "Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d'Italia. E' sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta piu' FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo. E' deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione". Lo comunica in una nota Fratelli d'Italia.

Il vicesegretario del Pd Provenzano e la Presidente della comunità ebraica di Roma Dureghello avevano denunciato le posizioni di Pisano a favore di Hitler e Putin.