Tasse, energia, guerra in Ucraina: faccia a faccia Meloni-Letta. LA DIRETTA

"L'Ungheria ha sempre bloccato le politiche comuni" sul tema dell'immigrazione, la Germania per esempio "ha fatto una scelta di aprire le porte. La Germania è stata lanciata sola, ha fatto da sola. L'Europa non c'era perché alcuni Paesi hanno bloccato" la solidarietà europea, aveva detto Letta. " Serve il superamento del Trattato di Dublino ", continua il segretario dem, "con i nazionalismi e i diritti di veto saremmo lasciati soli".

"Quanto alla Polonia - riprende la leader FdI rivolta a Enrico Letta - prudenza perché la Polonia si sta facendo carico per conto dell'Europa di tutti i profughi che arrivano dall'Ucraina. Quindi attenzione a come usiamo le nostre parole in mezzo a una guerra ".

"Mi fa piacere che si citi Orban ma non capisco perché non si cita l'ex presidente slovacco Fico, del partito socialista, che disse che nel suo Paese non c'era spazio per l'immigrazione islamica. Sono discutibili questi continui due pesi e due misure". Lo dice Giorgia Meloni nel faccia a faccia su Corriere tv.

"Il reddito di cittadinanza? "Una misura per contrastare la povertà è fondamentale. Dovrà continuare per questa funzione, sulle politiche attive è necessario che cambi". Questa la posizione del segretario del Pd Enrico Letta.

"La situazione dei conti pubblici in Italia - aggounge - non è ottima e chi ha governato negli ultimi 10 anni una parte di responsabilità ce l'ha perché c'è sempre l'Europa che ci salva ma meglio sarebbe stato non aver buttato i soldi"

#CaroBollette Le nostre proposte: 1️⃣ Raddoppio del credito d'imposta per le imprese: respiro per non chiudere 2️⃣ Bollette Luce sociale: un aiuto concreto per le famiglie con ISEE più basso 3️⃣ Tetto prezzo energia a livello Europeo e Nazionale #ScegliLetta

"Tetto del prezzo del gas sia a livello europeo che nazionale", poi "dobbiamo entrare in una fase di prezzi amministrati e rendere possibile alle energie rinnovabili di produrre e avere un costo non del gas russo . Inoltre occorre continuare a diversificare". Lo dice il segretario dem Enrico Letta parlando del tema dell'energia. "Noi pensiamo che il primo intervento debba essere per bloccare le bollette", ha osservato Letta.

Il botta e risposta sul sostegno al Next Generation Eu

Si accende intorno al tema del Next Generation Eu il confronto a Corriere tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni.

"Non è vero che FdI ha mai sostenuto il Next generation Ue", scandisce il segretario Pd.

"Mi spiace - ribatte la leader FdI - in un serrato botta e risposta - che non si riesca a evitare le fake news anche in presenza. Sono un po' preoccupata che la sinistra costruisca i suoi racconti e poi li difenda. Saprò io quali sono le posizioni di Fratelli d'Italia sul Next Generation Eu. Non sono abituata a dire un'altra cosa in campagna elettorale, come accade dalle vostre parti...".

"In alcuni passaggi ci siamo astenuti ma non abbiamo mai votato contro, come raccontate da settimane senza sapere di cosa state parlando", puntualizza Meloni.