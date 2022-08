Stampa e palazzo: La partita del gas e gli ultimi sondaggi

AGI - Il piano del governo per aiutare imprese e famiglie contro il caro bollette e lo scontro tra i partiti. Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia Research FdI vola e stacca il Pd mentre il Terzo polo supera Forza Italia. Questi sono i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

Gas, pressing dei partiti. Un altro stop a Nord Stream. L'Ue: presto misure d'emergenza. Il prezzo cala. Salvini: decreto da 30 miliardi. Meloni: no a nuovo debito, riaprire le Camere. I piani di Palazzo Chigi. Intervista a Berlusconi: "Senza Forza Italia la destra non governa. Subito flat tax al 23%". La "trasferta" di Conte e Letta, così si sfidano nel Veneto leghista. Parla Zingaretti: "Gli avversari divisi su tutto, con loro più ingiustizie. La scelta M5s? Non gioisco". Di Maio: "Ormai è chiaro, sulla Russia Meloni non riesce a imporsi sui suoi alleati".

La Repubblica

Destra, divisi su tutto. Meloni vuole Palazzo Chigi e dal palco insegue i voti populisti. Dai migranti alla guerra in Ucraina, i contrasti con Salvini. La strategia di Conte per sedurre gli scontenti del Pd. La riforma dei collegi aumenta il peso elettorale dei centri di provincia. Gas, il governo prepara dieci miliardi di aiuti diretti alle imprese. Conte in Veneto. La sfida a Letta e al Pd per sorpassare la Lega. Il leader del M5s punta a diventare terzo partito usando al Nord la carta del superbonus. Critiche al segretario dem: "Ha tradito il lavoro fatto".

Il Messaggero

Spinta Ue per il tetto sul gas ma le città saranno più buie. Limiti al prezzo per il metano delle centrali. Piano per i razionamenti. Intervista a Boccia (Confindustria): "60 miliardi per evitare la paralisi". Conte e Letta a Vicenza: assalto al fortino leghista. Sondaggio, il terzo polo al 7,4% supera FI.

Il Fatto Quotidiano

Bocciati i Migliori, leggi scritte coi piedi. Extra-profitti e Aiuti: 2 norme sbagliate, l'una ci fa perdere 9 miliardi, l'altra senza coperture. Trivelle, rigassificatori e il Ponte: le giravolte populiste dei politici. Centrodestra, Salvini vuole l'ambasciata a Gerusalemme, Meloni no. Regionali, Schifani fa il 'remake': promesse di vent'anni fa. -

La Stampa

Vola FdI, Conte aggancia Salvini. Euromedia Research: Fratelli d'Italia al 24,6%, Pd al 23,1%. Energia e inflazione i veri timori degli italiani. La Lega scende al 12,5%, il Movimento al 12,3. E tra i moderati Calenda (7,4%) sorpassa Berlusconi (7%). Intervista a Elsa Fornero: "Ma il machismo dei populisti non digerirà una donna premier".

Parla Provenzano (Pd): "La destra è unita solo contro i poveri, sul lavoro il Pd ha corretto gli errori". Intervista all'ex presidente del Senato, ora in FdI, Marcello Pera: "Il presidenzialismo non basta, vanno rafforzate le garanzie".

Il Tempo

Autunno in economia. Per far fronte alla crisi gli italiani spenderanno 34 miliardi in meno in 2 anni. A rischio anche i beni di prima necessità. Gasolio più caro della benzina. Bollette, vertice in Campidoglio. Ipotesi rateizzazioni con Acea e sconti su Tari e Cosap.

Libero

Allarme democrazia. Covid, 660mila italiani esclusi dal voto. Speranza tarda a firmare la circolare per liberare i positivi asintomatici e permettergli di andare alle urne: una distrazione o un'astuzia?

Il Giornale

Allarme imprese, il gas soffoca il Nord. Extra-costi a 40 miliardi: "Rischio deindustrializzazione". Mosca chiude Nord Stream 1: "La crisi colpa delle sanzioni". E la controffensiva ucraina ora spaventa Putin. Alleanze internazionali: altro che centrodestra anti-Ue, il Ppe in campo per Forza Italia. Berlusconi: Europa patria comune.