Meloni: "Contro gli sbarchi blocco navale con una missione Ue". Strapieno l'hotspot di Lampedusa

AGI - "Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane". Lo scrive su Instagram Giorgia Meloni. "Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. E' giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia", aggiunge Meloni.

E' strapieno l'hotspot di Lampedusa. Altri sette sbarchi nelle scorse ore sull'isola dove sono approdati 191 migranti. Pure la Ong Nadir ha portato sull'isola 50 persone dopo l'autorizzazione ad attraccare al porto commerciale. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno inoltre soccorso prima 22 bengalesi ed eritrei, 46 libici (fra cui 8 donne e 23 minorenni), 17 marocchini (fra cui una donna e due minorenni), 36 persone (fra cui 11 donne) partite da Gambia, Mali, Camerun e Costa d'Avorio e, infine, altri 13 tunisini.

Un barchino di 4 metri, con a bordo 7 tunisini, fra cui 2 donne e 2 minori, è riuscito ad approdare direttamente in porto. Ieri, in 24 ore, sull'isola si sono registrati 50 sbarchi con un totale di 1.136 migranti.

Si tratta di un numero da record: fino a ieri ci si era fermati a 39. All'hotspot, che al massimo ne potrebbe contenere 350 persone, ci sono 1.517 ospiti. In giornata è previsto il trasferimento di 250 migranti a bordo del traghetto di linea.