"Scegli", dritto e rovescio della campagna social del Pd

Il segretario del Pd sul confronto in tv con la Meloni: "Non ho ancora capito se è un no, un nì o un sì". Berlusconi: "È un dibattito che non mi appassiona, io sono scettico sui confronti in tv che spesso si trasformano in risse che non aiutano l'elettore a capire". Anzaldi: "L'Agcom ha richiamato tutti i tg per il mancato rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei notiziari"