Una furibonda lite è costata cara a due esponenti del Pd

AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale, Ruberti dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De Angelis.

Lo stesso De Angelis ha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. "Mi sembrano entrambe scelte giuste e doverose" ha commentato Enrico Letta.

Cosa è successo

Nella letteral al sindaco di Roma, Ruberti sostiene che quanto avvenuto è relativo a "un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale". L'ex capo di gabinetto di Gualtieri ammette di aver "reagito con durezza" e ricostrusce cosa lo ha portato addirittura a minacciare l'interlocutore di sparargli. "La frase 'mi ti compro', pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l'ho considerata lesiva della mia onorabilità".

Il video è più esplicito: si sente De Angelis dire "mi ti compro" e Ruberti reagire urlando: "Vi sparo, vi ammazzo. Vi dovete inginocchiare". "Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell'istituzione che rappresenti" ha scritto Ruberti al sindaco Gualtieri.

Poco prima Ruberti aveva definito l'accaduto "una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone al termine di una cena" e "ottimi" i rapporti com De Angelis. Ma fonti del Nazareno avevano subito parlato di "episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze". Prontamente arrivate.

Il caso La Regina e quel post su Israele

Ma non è solo la bagarre tra Ruberti e De Angelis a turbare il Pd. Uno dei quattro candidati under 35 presentati da Enrico Letta come esempio di rinnovamento del partito è finito nella bufera per un post su Facebook pubblicato a dicembre 2020.

Raffaele La Regina, 29enne segretario del Pd lucano, era collaboratore del sottosegretario dem Peppe Provenzano quando scrisse: "In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?".

Parole ricordate dalla presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello: "Se bisogna leggere tesi di odio che negano il diritto d'Israele ad esistere allora abbiamo un grande problema" ha scritto sul proprio profilo Twitter.

Candidare i giovani in Parlamento è una scelta di valore, soprattutto se i candidati portano valore e idee innovative. Se bisogna leggere tesi di odio che negano il diritto d’Israele ad esistere allora abbiamo un grande problema. pic.twitter.com/64JC9eQoco — Ruth Dureghello (@dureghello) August 19, 2022

Pronta la reazione del Nazareno: "La posizione del PD su Israele è nota. I due tweet e il meme di Raffaele La Regina, risalenti a quando non era candidato del Pd e non rappresentava il Pd, non rispecchiano in alcun modo il lavoro e le prese di posizione del Partito Democratico di questi anni, schierato a difesa del diritto a esistere dello Stato di Israele, della sua sicurezza e del percorso di pace".

E lo stesso capolista lucano si è affrettato a chiedere scusa: "Si trattava di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere".