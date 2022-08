Berlusconi: "Continueremo le cose buone fatte da Draghi"

AGI - "Giorgia Meloni, come altri esponenti del centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria per guidare il governo". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Il Tempo'. Poi aggiunge: "L'agenda Draghi è uno slogan, uno di quei termini del linguaggio politico che in realta' significano molto poco. Ma certo il nuovo governo di centrodestra dovrà continuare le molte cose buone avviate dal governo Draghi".

E sulla flat tax: "Nei 57 paesi in cui è stata applicata ha portato solo benefici. Se l'economia cresce, crescono anche le entrate dello Stato, altro che default. Nell'America di Reagan, negli anni Ottanta il gettito fiscale è quasi raddoppiato, a fronte di un taglio alle tasse ben superiore a quello che proponiamo noi".

La flat tax, aggiunge, "riduce la pressione fiscale per tutti e soprattutto per il ceto medio, la annulla per i redditi piu' bassi, combatte l'evasione e l'elusione, ma soprattutto corrisponde ad un nostro naturale senso di giustizia".