Si va verso la sfida Bonino-Calenda nel collegio di Roma centro 

AGI - Nel collegio uninominale di Roma centro per il Senato si profila una sfida tra Emma Bonino e Carlo Calenda alle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europa sarà la candidata della coalizione di centrosinistra mentre il leader di Azione ha annunciato più volte la sua intenzione di presentarsi per Palazzo Madama proprio in quel collegio.

Un possibile confronto che Calenda ha commentato positiviamente su Twitter sottolineando la necessità di abbassare i toni della campagna elettorale dopo la separazione tra Azione e +Europa delle scorse settimane.

Ottimo. Felice di avere ⁦@emmabonino⁩ come avversaria al Senato. Magari riusciremo a confrontarci sui problemi di Roma. Lasciando da parte invettive e insulti. pic.twitter.com/BLKYl3ufqG — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 16, 2022

Il botta e risposta precedente

Nei giorni scorsi il leader di Azione aveva risposto agli attacchi della Bonino, affidati a un'intervista rilasciata a Repubblica e incentrati sul rischio di un 'soccorso' del terzo polo all'affermazione elettorale del centrodestra.

.⁦@emmabonino⁩ puoi continuare con insulti scomposti e accuse fantascientifiche, ma ciò non nasconderà il fatto che ti sei alleata con chi vuole scassare il bilancio pubblico ed è contro la concorrenza e la NATO. E dopo finirai anche con i 5S. Il resto è davvero solo fuffa. pic.twitter.com/2Y1BVeDWOf — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 15, 2022

Il leader di Azione, sempre su Twitter, ha poi postato anche, come post scriptum al suo precedente messaggio, lo screenshot della scheda di Wikipedia che riassume legislature e gruppi parlamentari di appartenenza dell'ex ministro e Commissario Ue.