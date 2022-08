Parlamentarie Cinquestelle, fuori Casalino e Di Battista

AGI - Si è concluso il termine per la presentazione delle proposte di autocandidatura alle 'parlamentarie' da parte degli iscritti al Movimento.

Non parteciperanno alle parlamentarie Rocco Casalino e Alessandro Di Battista.

"Non credo sia un danno che Casalino e Di Battista non si siano candidati con il M5s. Spero che gli elettori smettano di appassionarsi delle persone ma si fidino di quello che uno vuole fare", ha spiegato Francesco Silvestri del Movimento 5 stelle.

Su Di Battista è stato chiaro questa mattina il presidente pentastellato Giuseppe Conte.

"Non credo voglia partecipare a queste parlamentarie nè rientrare nel Movimento. Se vorrà farlo ne parleremo, per me rimane sempre un interlocutore leale e privilegiato", ha osservato l'ex premier.