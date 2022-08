Meloni: "La sinistra si presenta insieme solo per l'odio verso il centrodestra"

AGI - "Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme alle elezioni solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone".

Giorgia Meloni commenta così, su Facebook, le trattative in corso nel centrosinistra , in vista delle elezioni e aggiunge: "Non è quello che serve all'Italia: la Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere" .

La leader di Fratelli d'Italia in una nota, poi, esprime per "il taglio dell'outlook sul debito italiano da parte dell'agenzia di rating Moody's, che si aggiunge alla drastica revisione delle previsioni di crescita del Pil italiano per il 203 prevista dalla Commissione Europea”.