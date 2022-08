I sondaggi elettorali danno il centrodestra in netto vantaggio

AGI - Nell'ultima Supermedia di oggi prima della pausa estiva, introduciamo una novità in vista del voto del 25 settembre: presentiamo le aggregazioni (coalizioni) tra partiti così come si sono delineate finora. Al momento, in realtà, i contorni della coalizione di centrosinistra sono ancora incerti (il cartello Verdi/SI potrebbe abbandonare la coalizione dopo l'intesa tra Letta e Calenda), ma per il momento le aggregazioni che dovrebbero presentare candidati propri nei collegi uninominali sono sicuramente 5: centrodestra, centrosinistra, M5S, Italia Viva e Italexit.

Se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a due tra FDI (23,4%) e PD (22,8%), nel voto alle coalizioni il centrodestra (46,4%) mantiene un notevole distacco - quasi 13 punti - sul centrosinistra (33,6%).

Supermedia liste

FDI 23,4 (+0,6)

PD 22,8 (+0,7)

Lega 13,4 (-1,0)

M5S 10,4 (-0,4)

Forza Italia 8,0 (-0,4)

Azione/+Europa 5,0 (+0,1)

Verdi/Sinistra 4,0 (=)

Italexit 2,9 (+0,3)

Italia Viva 2,7 (=)

Art.1-MDP 1,8 (-0,1).

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra (FDI-Lega-FI-altri) 46,4 (-0,2)

Centrosinistra (PD-Az/+Eu-Verdi/SI-Art.1-MDP) 33,6 (+0,7)

M5S 10,4 (-0,4)

Italexit 2,9 (+0,3)

Italia Viva 2,7 (=)

Altri 4,0 (-0,4)

Supermedia coalizioni 2018

Centrodestra 46,4 (-0,2)

Centrosinistra 30,5 (+0,8)

M5S 10,4 (-0,4)

LeU 3,6 (=)

Altri 9,1 (-0,2)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a due settimane fa (21 luglio)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 21 luglio al 3 agosto, è stata effettuata il giorno 4 agosto sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 luglio), Demos (4 agosto), EMG (27 luglio), Euromedia (26 luglio), Ipsos (30 luglio), Noto (30 luglio), Piepoli (26 luglio), Quorum (25 luglio e 1 agosto), Tecné (23 e 30 luglio) e SWG (25 luglio e 1 agosto). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.