Vacanze ad Alghero per il presidente Mattarella

AGI - Per il secondo anno consecutivo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trascorrerà qualche settimana di vacanza ad Alghero, in Sardegna. Il suo arrivo è previsto lunedì prossimo.

Come l'estate scorsa, il capo dello Stato dovrebbe alloggiare in una residenza nel cuore del parco di Porto Conte, riserva naturale a una decina di chilometri da Alghero, poco distante dal costone di Capo Caccia che affaccia sull'isola di Foradada e dalle Grotte di Nettuno.

La residenza scelta, per motivi di sicurezza, è ancora una volta la foresteria dell'Aeronautica militare dove vengono ospitate solitamente le autorità politiche e militari: un edificio bianco che si affaccia sul mare della baia di Porto Conte dotato di un molo privato che consente qualche gita in barca in assoluta privacy.

Il presidente, quindi, potrà replicare l'esperienza di qualche ora nel mare della baia delle Ninfee. Nell'agosto del 2019, nell'ultima estate prima del Covid e anche in quella del 2018, Alghero era stata scelta per qualche giorno di vacanza anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

L'estate scorsa Mattarella era arrivato ad Alghero il 7 agosto, all'aeroporto militare. "Alghero è un posto meraviglioso, un luogo stupendo. Non potevo fare scelta migliore", aveva dichiarato il presidente al sindaco Mario Conoci, che l'aveva ricevuto al suo arrivo nella foresteria dell'aeronautica.

Il giorno successivo Mattarella era andato a messa nella cattedriale di Santa Maria, dopo una breve passeggiata in centro. Durante la vacanza il presidente, accompagnato dai familiari, aveva partecipato a una visita guidata alla Grotta di Nettuno, complesso carsico di Capo Caccia, uno dei siti naturalistici più rinomati della città catalana.

Nei giorni successivi aveva visitato la nave scuola della Marina Militare Palinuro e interrotto le ferie per sorvolare in elicottero le zone dell'Oristanese devastate dagli incendi dell'ultima settimana del luglio 2021.