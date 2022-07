Giorgia vs Giorgia, il duello social tra la cantante e la leader di Fratelli d'Italia

AGI - Botta e risposta via social tra la cantante Giorgia e la leader di FdI, Giorgia Meloni. Ad 'attaccare' è la nota artista e vincitrice di Sanremo, che su una storia postata su Instagram ha scritto: "Anche io sono Giorgia ma non rompo i c... a nessuno".

Impossibile equivocare chi fosse l'oggetto dell'improperio, anche in virtù di fortunati tormentoni legati alla leader di FdI, tanto che dopo qualche ora non è mancata la risposta di quest'ultima, la quale ha scritto, sempre in una storia su Instagram: "Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia - ha proseguito - funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diversi: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce - ha concluso - io non avrei bisogno di insultarla".

Non è escluso, visto come vanno questo tipo di confronti virtuali, che la polemica possa avere un seguito. O magari risolversi con la pace tra le due 'Giorgie'.