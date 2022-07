Mario Draghi si è dimesso. Mattarella si prepara a sciogliere le Camere

Tajani: Draghi ha scelto il Pd

"Abbiamo chiesto a Draghi di rimanere alla guida del Governo, ma senza il M5S, in sintonia con quanto lui ha deciso di fare salendo al Quirinale per dimettersi dopo che il M5S non aveva votato la fiducia al Governo sul Decreto aiuti. Draghi si è dimesso perché il M5S non gli aveva dato la fiducia, noi abbiamo detto che se uno non dà la fiducia in un momento così complicato vuol dire che è fuori dal governo". Lo ha detto Antonio Tajani a Rtl 102.5 questa mattina durante la trasmissione "Non stop news". "Non abbiamo mai chiesto a Draghi di dimettersi. È stata una sua scelta, l'abbiamo sostenuto dicendo: rimani in sella senza i grillini", ha affermato.

"Ieri siamo rimasti stupiti dalla scelta di Mario Draghi di mettere la fiducia su una risoluzione presentata dal senatore Casini. Noi avevamo detto che non avremmo mai votato un documento diverso del nostro, la scelta è stata quella di sostenere un documento di un senatore del Pd. In quel momento ha scelto il Pd e non una forza che è il centrodestra per andare avanti", ha concluso.