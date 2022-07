Mattarella e i 4 interventi "indispensabili"

AGI - "Indispensabili". Per quattro volte Sergio Mattarella ribadisce che il Paese vive in una situazione non facile e le istituzioni, Camere e governo, devono usare gli "strumenti" possibili per evitare pause operative.

"Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili" ha detto il capo dello Stato dopo aver sciolto le Camere.

E i quattro temi indicati come prioritari dal Presidente sono la crisi economica e in particolare l'inflazione che morde il potere d'acquisto degli italiani, la guerra della Russia all'Ucraina con le sue ricadute e "la necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale", l'attuazione del Pnrr e infine il contrasto alla pandemia. Tutte emergenze che richiedono "interventi indispensabili".