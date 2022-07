Salvini-Berlusconi: "Conte ha rotto il patto di fiducia. Noi pronti al voto"

L'annuncio del presidente al Consiglio dei ministri: "La maggioranza di unità nazionale non c'è più. Mancano le condizioni per continuare l'azione del governo". Mercoledì il discorso in Parlamento. Al Senato il decreto Aiuti diventa legge, passa la fiducia ma il M5s non vota. L'ex presidente russo Medvedev ironizza: dopo BoJo e Draghi chi sarà il prossimo?