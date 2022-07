"Pancia a terra per Tommasi": il video che rivela il 'tradimento' di Tosi a Verona

AGI - Sta diventando virale e, soprattutto, trasformandosi in un caso politico, il video dell'intervento al Convegno di AreaDem della settimana scorsa da parte del consigliere comunale veronese Pd Federico Benini: un passaggio dell'analisi del voto nella cittadina veneta, che ha appena eletto sindaco il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, è rimbalzato infatti nelle chat degli esponenti locali più in vista dei partiti, FdI in primis, che sostenevano la rielezione di Federico Sboarina ed è inevitabilmente giunto sul tavolo dei rispettivi dirigenti nazionali.

Nella parte del video 'incriminato' l'esponente dem afferma esplicitamente di avere ottenuto rassicurazioni dal candidato FI Flavio Tosi, non arrivato al ballottaggio, circa l'impegno di una parte dell'entourage dell'ex sindaco a favore di Tommasi anziché per il candidato degli altri partiti del centrodestra.

In particolare, Benini racconta di avere telefonato a Tosi informandosi sull'andamento del ballottaggio, e di avere addirittura avuto come risposta un "pancia a terra per Tommasi". Tale scelta sarebbe stata giustificata dal diretto interessato con l'esigenza di 'sopravvivere politicamente' e di porre fine all'esperienza politica di Sboarina, considerato un pericoloso rivale. In casa FdI le parole di Benini sono state accolte come la conferma definitiva del 'fuoco amico' subito da Sboarina da Tosi e dagli esponenti locali FI.

In una ricostruzione pubblicata dal quotidiano di Verona 'L'Arena', Tosi non ha smentito la circostanza.

"Grave, incomprensibile e imbarazzante il silenzio di Forza Italia sulle rivelazioni del consigliere Pd di Verona che attribuisce a Tosi frasi con le quali il candidato sindaco di FI avrebbe assicurato il sostegno a Tommasi in vista del ballottaggio contro l'uscente Sboarina", dice Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.

"Non aver preso le distanze dalle affermazioni dell'esponente di sinistra, avere evitato, finora, di smentire con fermezza questa ipotesi e le dichiarazioni di Tosi - riprende - sembrano confermare quanto accaduto".

"Fare chiarezza è il minimo che ci si possa aspettare da un alleato che dovrebbe condividere progetti, programmi e valori comuni del centrodestra e che vede nella sinistra un avversario da sconfiggere", aggiunge Lollobrigida.