Stampa e palazzo: il voto nelle città e il dibattito nel M5s

AGI - I risultati delle elezioni amministrative, con la vittoria a sorpresa del centrosinistra a Verona, Alessandria e Catanzaro. Nel centrodestra si prepara la resa dei conti, mentre il M5s apre la discussione sulla cancellazione della regola che vieta il terzo mandato. Sono questi i temi in primo piano sui quotidiani in edicola.

Corriere della Sera

Il centrosinistra vince nelle città. Prese Verona, Parma, Piacenza, Monza, Alessandria, Catanzaro. La sconfitta del centrodestra. Il voto in 65 comuni, affluenza in forte calo. Letta: “Grande successo”. Lucca e Gorizia vanno a Lega, FI e FdI. Il retroscena: coalizioni fragili che (per ora) non cambiano l’agenda del governo. Nelle sfide tra alleati perdono tutti: ora la resa dei conti nel centrodestra. M5s, vertice a sorpresa con Conte e Grillo. Attesa sulla deroga al secondo mandato.

la Repubblica

Il Pd di Letta vince a valanga. Ai ballottaggi il campo largo strappa Verona, Piacenza, Alessandria e Catanzaro al centrodestra e trionfa a Parma dopo 25 anni. La sconfitta di Lega, FdI e FI assume proporzioni disastrose ovunque con la caduta di storiche roccaforti al Nord come al Sud. L’astensione è ancora da record, al secondo turno vota il 41,6%. A destra via alla resa dei conti: “Un suicidio annunciato, si perde quando si è divisi”. M5s: Grillo cede, si vota la deroga del doppio mandato. La consultazione online già mercoledì per dare il via libera a Cancelleri giovedì.

Il Messaggero

Amministrative, fuga dal voto. Affluenza a picco in tutti i comuni in cui si è votato. Centrosinistra avanti nella notte. Conte convoca gli iscritti: si discute di terzo mandato. Meloni, una doccia fredda: la rabbia verso gli alleati. Dopo l’exploit del suo partito al primo turno, nei ballottaggi arrivano le sconfitte. Presto un vertice per la candidatura in Sicilia. Timori per le troppe divisioni.

il Giornale

L’ultimo harakiri del centrodestra. Suicidio politico a Verona e Catanzaro, sconfitta a Parma e Piacenza. Una batosta su cui riflettere.

Il Fatto quotidiano

Cappotto nelle città: a sinistra Verona, Parma e Catanzaro. Ideona Cartabia: mettere fuori un condannato su 3. Pene alternative fino a 4 anni e bonus per il Covid. M5s: spiraglio sui due mandati ma c’è il nodo governo: oggi Grillo alla Camera.

Il Tempo

Così saranno le nuove pensioni. Durigon (Lega) spiega come superare la legge Fornero, uscita con 41 anni di contributi. Necessari meno versamenti alle donne con figli, assegni aumentati ai giovani. Norme inserite in Manovra: “Per le rivalutazioni serve un nuovo paniere Istat”.

Libero

M5s, sondaggio dopo la scissione. Cinquestelle in frantumi: Di Maio quotato al 4,7%, Conte precipita al 6,9%. Intervista a Bertinotti: “Cercano tutti il nuovo centro perché non sanno far politica”.