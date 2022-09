Il flop referendario e il caos a Palermo sulle prime pagine dei giornali

AGI - I cinque referendum sulla giustizia che non superano il quorum, la sfida nelle città tra centrodestra e centrosinistra, e il caos a Palermo per i seggi chiusi a causa della mancanza di cinquanta presidenti di sezione. Sono questi i principali temi politici in primo piano sui quotidiani italiani.

Corriere della Sera

Urne vuote, affonda il referendum. Giustizia, i quesiti senza quorum: affluenza sotto il 20%. La Lega contro il Viminale. Exit poll: Centrosinistra avanti a Verona. al centrodestra Genova e Palermo già al primo turno. Seggi chiusi, caos in Sicilia. - Ora tocca ai partiti (sconfitti). Corsa in Aula per la riforma. Eventuali nuove modifiche al Senato riaprirebbero il conflitto nella coalizione di governo e allontanerebbe il via libera. Lo spettro del voto di fiducia che il premier vuole evitare. - L'amarezza del leader leghista: ci penseremo noi al governo. - Chi ha vinto la partita quasi senza giocarla. Letta: la via e' il parlamento.

Repubblica

Città, centrodestra avanti. La Lega fallisce i referendum. Gli exit poll indicano una sconfitta del centrosinistra a Genova e Palermo. A Verona Tommasi al ballottaggio. In Sicilia seggi in tilt per il caldo. - Referendum flop, quorum lontano. Su due quesiti i NO oltre il 40%. - Intervista a Riccardo Magi: "Bisogna modif9icare la soglia o vincerà sempre il non voto". - Csm, riforma all'ultimo ostacolo. I dubbi della Lega: va migliorata. Oggi in commissione giustizia del Senato inizia la maratona sugli emendamenti fino all'approdo in aula del provvedimento previsto per giovedì.

La Stampa

Draghi giovedì a Kiev con Scholz e Macron. L'Ue apre i corridoi per vendere il grano. - Referendum flop, avanza la destra. Cartabia ai partiti: Avanti con la riforma, ora evitiamo lo scontro. - Intervista a Mario Segni: Il quorum va abbassato o le consultazioni sono morte. Serve una grande riforma costituzionale. - "Il campo largo? Un buon risultato". Letta sorride. Pd e 5stelle: "Insieme al ballottaggio". Attacchi alla Lega per il flop referendario. - Salvini e Meloni costretti all'unità. Il Veneto è un caso. Divisioni e tensioni nella città scaligera, resa dei conti rinviata al 27 giugno.

Il Fatto Quotidiano

Referendum, la catastrofe dei Re Mida all'incontrario. È la disfatta di Salvini, Renzi & C. Quesiti flop. Destra avanti a Genova, L'Aquila e Palermo. Tutto il resto ai ballottaggi. - Mare, calcio e pressioni: la moria degli scrutatori.

Libero

Resta la malagiustizia. Lamorgese non riesce a far votare. Quorum mancato: chi per mesi ha remato contro il cambiamento può festeggiare. Incredibile a Palermo: i seggi restano chiusi per ore, la Procura apre una inchiesta.