Mattarella: "La Costituzione è un riferimento sicuro per pace e libertà"

Il presidente della Repubblica in un messaggio ai prefetti, in occasione della Festa della Repubblica fa riferimento alla guerra: "Gli sforzi posti in essere in tutta la Penisola per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina sono stati l'esempio di un approccio coerente e virtuoso"