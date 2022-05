Stampa e palazzo: scontro nel M5s e processo a Berlusconi

AGI - Le divisioni nel M5s e le accuse dei pm a Berlusconi nel processo Ruby ter. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

I pm del processo Ruby ter: "Sei anni per Berlusconi". Forza Italia insorge: accanimento inaccettabile. Balneari, sprint per l'intesa: il voto previsto oggi, nodo indennizzi. Post contro il premier, bufera nei 5 Stelle. Nuova "grana" per Conte.

La Repubblica

Nuova faida nel M5s. Giarrusso se ne va e fonda un partito. Conte: voleva poltrone. All’eurodeputato ed ex Iena la solidarietà di Raggi: “Capisco la tua frustrazione”. La rottura per la mancata candidatura alla presidenza della Sicilia. Balneari, è di nuovo scontro sui rimborsi a chi perde le gare. Corsa contro il tempo per l’intesa. Il retroscena: Palazzo Chigi non arretra. C’è il rischio di infrazione Ue. Il processo Ruby ter: il pm chiede 6 anni per Berlusconi, “ha pagato il silenzio delle ragazze”.

La Stampa

Intervista al ministro Cingolani, “un compromesso su petrolio e gas, Bruxelles non potrà fare di più”. Draghi e il gas di Mosca: “No alla sottomissione”. M5s, l’ora dei veleni: l’eurodeputato grillino Giarrusso lascia, scintille a distanza tra Conte e Di Maio su guerra e rischio di un nuovo Papeete.

il Giornale

Persecuzione infinita. Toghe rosse all’assalto. Processo Ruby ter, il pm chiede 28 condanne. Sei anni per il Cavaliere. Berlusconi: sono già stato assolto, ce l’hanno con me. Salvini: il sistema fa paura, le toghe alimentano lo scontro. Balneari, si tratta ma l’accordo non c’è ancora. E Draghi fa lezione sull’Europa. Giarrusso molla il M5s: “Stimo molto Conte”. Ma ora vuole querelarlo. Anche un graffito contro il premier nella guerra di nervi tra i grillini, bufera sul tesoriere Cominardi.

Il Tempo

Partito dei Disobbedienti. Tra i Dem è liberi tutti. Ognuno va per conto suo pensando solo alla rielezione. Zingaretti si schiera contro il termovalorizzatore voluto da Gualtieri, sul referendum Giustizia totalmente inascoltata la linea del segretario Letta.

Libero

Giorgia delude la sinistra: “Mai con Pd e grillini”. La leader FdI risponde all’offerta indecente di Corriere e Repubblica: “Formare un’alleanza con Letta? Non tradiremo le nostre promesse”. Intervista a Guido Crosetto: “Salvini e Berlusconi dicano da che parte vogliono stare”.

Il Sole24Ore

Draghi, la credibilità è tutto, i fatti seguano le parole. Scontro nel M5s su post anti premier. Manca ancora l’intesa sulle spiagge: il nodo del valore aziendale.

La Verità

Il traffico dei finti profughi, sanatoria mascherata all’ombra del conflitto. Sono ucraini, in gran parte badanti, in Italia da tempo e risultano clandestini. Ora escono dal Paese, vengono portati in Romania o Slovenia e rientrano facendosi dare il permesso di soggiorno. Con i benefici connessi. Reddito di cittadinanza (eterno) compreso.