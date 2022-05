La convalescenza di Napolitano procede bene

AGI - Procede bene la convalescenza del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto ieri a un intervento chirurgico programmato presso il dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani di Roma. Secondo quanto apprende AGI in ambienti sanitari, Napolitano si trova ancora in terapia intensiva, ma nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in reparto.

Napolitano compirà 97 anni il prossimo 25 giugno.