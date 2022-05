Stefania Craxi eletta presidente della commissione Esteri del Senato

AGI - È Stefania Craxi la nuova presidente della commissione Esteri del Senato. Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene cosi' la presidenza di una commissione: finora non ne aveva a Palazzo Madama.

"Con onore e con grande senso di responsabilità mi accingo a ricoprire, in questo scorcio di legislatura, il ruolo di presidente della Commissione esteri del Senato, in uno scenario internazionale delicato che non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia". Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e neo-eletta presidente della Commissione Affari esteri.

"La politica estera di un grande Paese come l'Italia, per ragioni valoriali e culturali, ancor prima che storiche e geopolitiche, non puo' non avere chiari connotati atlantici, un atlantismo della ragione che non ammette deroghe ma non accetta subalternità - prosegue -. È in questo contesto che dobbiamo avere l'ambizione di essere protagonisti di pace, ricoprendo un ruolo guida sul fronte Sud e nelle acque inquiete del Mediterraneo allargato".