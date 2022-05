Roma-Kiev: Le armi all'Ucraina, oggi Guerini al Copasir

AGI - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene oggi al Copasir sul terzo decreto interministeriale sull'invio di armi all'Ucraina. Un appuntamento che precede di pochi giorni l'informativa che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà in Parlamento giovedì mattina. Tutto resterà segreto "ed è giusto che sia così", dice a La Stampa il presidente del comitato, Adolfo Urso, "perchè qui parliamo di sicurezza nazionale".

Ai partiti che lamentano che le Camere su questo tema non sono state sufficientemente informate, il senatore di FI risponde: "Fermo restando che ogni forza politica, se ritiene, può chiedere al governo un supplemento di informazioni, mi sembra giusto ricordare che il Parlamento a febbraio ha votato quasi all'unanimità un decreto che autorizza aiuti, anche militari all'Ucraina, stabilendo che ogni tre mesi il governo dia comunicazioni.

Nel frattempo il ministro viene ad informarci, come ha fatto fino a oggi. Aggiungo: Guerini finora è stato tempestivo ed esauriente". Armi e diplomazia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ieri è tornato a ribadire la necessità di "tenere sempre aperto un canale con Mosca" per portare Putin al tavolo delle trattative "il prima possibile".

"L'unica vera preoccupazione è che la guerra finisca il prima possibile", ha affermato a 'in Mezz'ora in più' auspicando "una controffensiva diplomatica" a livello europeo. "L'Europa è la forza gentile a capo della diplomazia del mondo e deve essere quell'istituzione pronta ad allargare gli sforzi diplomatici. Non possiamo piu' pensare che per arrivare alla pace dobbiamo affidarci a singoli Paesi", ha sottolineato il titolare della Farnesina.

Nei partiti il dibattito prosegue. Matteo Salvini è tornato a ribadire la contrarietà a un invio di armi pesanti. Una posizione che mette la Lega sulla stessa linea scelta dal Movimento 5 stelle. "Parliamo di pace fin dall'inizio e se Conte è arrivato sulle nostre posizioni sono contento", ha detto il leader leghista in un'intervista. "Un conto è mandare aiuti economici e militari all'inizio della guerra, un conto è farlo adesso. Bisogna arrivare alla pace e inviare armi non aiuta", ha aggiunto.

Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, rifiuta "l'idea che sul sostegno a Kiev l'Italia cominci a girarsi dall'altra parte, come vorrebbero Salvini e Conte". "All'inizio dell'invasione - ha ricordato il segretario di +Europa a SkyTg24 - Draghi lo ha detto chiaramente: l'Italia non volterà le spalle.

Che dopo due mesi e mezzo si possa cambiare è sbagliato dal punto di vista politico perchè restituirebbe un'immagine inaffidabile del nostro Paese, ed è sbagliato dal punto di vista strategico, perchè noi volevamo che l'Ucraina resistesse e l'Ucraina sta resistendo anche grazie all'invio di strumenti di difesa da parte di Ue e Nato".

Sul conflitto è intervenuta anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "E' a livello internazionale che va ricercata la soluzione negoziale, mettendo attorno al tavolo non solo Russia e Ucraina, ma anche le grandi potenze, come gli Stati Uniti, la Cina e ovviamente l'Unione Europea. Ma parlo di una Ue che non sia a rimorchio degli altri, ma che sappia affermare una sua autonoma politica estera e di difesa, superando divisioni e incertezze che la condannano all'irrilevanza", ha detto domenica al Corriere della sera.