Stampa e Palazzo: Draghi negli Usa e lo scontro nel centrodestra

AGI - La missione del premier Draghi a Washington e le liti nel centrodestra in vista delle elezioni. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

Intervista al segretario del Pd, Enrico Letta: "Tutti uniti, l'invasore è Putin. I 5 grandi Ue vadano a Kiev e poi incontrino anche lui". Di Maio: d'accordo con Conte, le armi servono alla legittima difesa. Il ministro degli Esteri: alcuni Paesi si impegnino di più. Il leghista Salvini sulla missione di Draghi negli Usa: "Spero che porti Biden a usare toni piu' moderati".

La Repubblica

Intervista al presidente della Commissione Esteri del Senato, Petrocelli: "Non mi dimetto, il governo di Kiev legittima i nazisti". Braccia tese e slogan, tutte le nostalgie nere dei dirigenti di FdI: dai simboli ostentati al "boia chi molla" a Rieti, l'elenco dei casi mai sconfessati da Meloni.

La Stampa

Salvini segue il Pd sulla Nato e l'Europa. Letta a Conte: "Non devi logorare Draghi". Intervista alla vicepresidente M5s, Alessandra Todde: "Non apriremo una crisi, ma serve rispetto. Si' all'inceneritore a Roma solo se è green". Caos centrodestra: terremoto nella coalizione dopo l'attacco a Musumeci. La Russa (FdI): "Ora serve un chiarimento politico" ma la riconferma del governatore della Sicilia è in salita.

Il Messaggero

Centrodestra, nuova lite. E salta il vertice in Sicilia. Dopo il candidato unico a Palermo Micciche' alza i toni: Musumeci è fascista. Salvini: "Noi soli a lavorare per l'unita'". La Russa: "Serve un chiarimento politico".

Il Fatto Quotidiano

La Nato boicotta il negoziato. Draghi obbedisce, Scholz no. Il cancelliere dopo il diktat di Stoltenberg: "Non entriamo in guerra".

Il Tempo

Draghi da Biden disarmato. Il premier resta isolato sull'invio di armi a Kiev. SuperMario vola negli Usa per rinsaldare l'asse Nato con il presidente americano. Ma alla vigilia del viaggio anche nel Pd crescono i dubbi sugli aiuti bellici all'Ucraina. Dopo Lega e M5s pure Letta si riposiziona sulla guerra: "No all'escalation".

Libero

La lista dei Comuni che alzeranno le tasse. Aumenti Irpef per coprire i buchi di bilancio: in 23 capoluoghi lo Stato dara' il via libera. Ci sono Milano, Genova, Firenze e Venezia. La scelta di campo, l'obiettivo di Draghi in Usa: diventare l'alleato di fiducia. Intervista a Roberto Calderoli (Lega): "Il referendum sui giudici salverà i normali cittadini".

La Verità

Intervista a Carlo Calenda: "Non si può rinunciare al gas, e avanti tutta col nucleare". Il leader di Azione: "Non ci sono alternative se vogliamo eliminare le emissioni di CO2. La reazione di Draghi alla crisi energetica è stata lenta. Renzi è totalmente inaffidabile". Parla Guido Crosetto, cofondatore di FdI: "Draghi sta pensando come lasciare".