Il saluto di Mattarella agli ex allievi della "Morosini"

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha portato il suo saluto sotto una pioggia battente in piazza San Marco agli oltre 350 ex Allievi presenti a Venezia in occasione del 60 anniversario della Scuola Navale "Francesco Morosini". Nel bacino antistante Piazza San Marco è ormeggiato il cacciatorpediniere "Luigi Durand de la Penne".