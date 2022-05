Stampa e Palazzo: catasto e reddito di cittadinanza, la maggioranza traballa

AGI - Le tensioni nella maggioranza a pochi giorni dal viaggio a Washington del premier Draghi e il confronto nel centrodestra. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere Della Sera

Lo stop di Palazzo Chigi a Conte, Draghi in Aula al ritorno dagli Usa. Il leader M5s aveva chiesto un passaggio subito: sarei deluso se non venisse prima di Washington. Salvini sull'invio di armi: chiediamoci a chi vanno. La linea del capo del governo e gli elogi a Di Maio per l' "intelligenza politica".

Governo: il leader della Lega, incompatibili bonus da 200 euro e redditi di cittadinanza. E il M5s: irrispettoso il vertice di Draghi con Lega e FI. Intervista a Misiani (Pd): "Cantano vittoria sul catasto? Solo slogan. Ora le priorità sono le fasce medio-basse". Tajani: Il governo è più forte. Evitato il rischio di una patrimoniale". Parla la capogruppo del M5s al Senato, Castellone: "Il governo? Confronto più acceso se si toccano i temi identitari. No ai compromessi al ribasso".

La Repubblica

Draghi esclude il voto in Parlamento, Conte lasciato solo nella crociata anti-armi. Nessun partito a sostegno della proposta di mozione avanzata dal leader M5s, il premier farà solo un question time. Intervista a Sgarbi: "I miei 70 anni vissuti contromano. Arte, risse e 1.500 amanti".

La Stampa

Conte-Draghi, l'escalation. Crescono le tensioni nel governo. Il leader 5S: il premier riferisca in Aula prima del viaggio da Biden. Il capo del governo teme fratture sulla collocazione internazionale dell'Italia ed è pronto a sfilarsi se si mette in discussione la Nato. Mattarella dà il via libera alla Giornata degli alpini, "ma basta feste divisive".

Palermo ricorda Falcone e Borsellino, è allarme mafia sui fondi Pnrr.

Il Messaggero

Salvini insiste, "reddito? Abolirlo, meglio i voucher". Ma c'è il no del governo. Il rilancio dopo il vertice con Draghi: "Pronti a incontrare Orlando e sindacati". L'esecutivo però "ha altre priorita'" e vorrebbe evitare tensioni con il M5s. Intervista a Barelli (FI): "Patrimoniale sventata. Il Pd non sa di cosa parla". Tra calcio e politica: Monza in A, sogno rinviato. Ma Silvio spera nei play-off. Sfuma la promozione diretta dei brianzoli.

Il Giornale

Centrodestra all'attacco del reddito grillino. Dopo il catasto, battaglia all'assistenzialismo. Berlusconi: "FI garante dell'unita'". Armi a Kiev, Conte resta solo. Draghi in Aula ma senza voto.

Il Tempo

Esame di maturità. Settimana decisiva per il centrodestra. Presidenzialismo alla Camera e si chiudono le liste per le amministrative. Tra lunedì e martedì è atteso il vertice per decidere il futuro della coalizione. Berlusconi fa da mediatore, la Lega accontenta Meloni. "No" alla legge proporzionale.

Libero

C'è aria di crisi. Lo spread schizza a quota 200. Botta da 3 miliardi sui conti pubblici. Lo scudo di Draghi non funziona più. I mercati temono il mix esplosivo di inflazione e recessione. Il nostro enorme debito pubblico adesso diventa molto più costoso.

Il Fatto Quotidiano

Il premier vola negli Usa e snobba il Parlamento.