Stampa e Palazzo: Draghi contro il Superbonus, il M5s attacca

AGI - Il premier Draghi critica il Superbonus 110%, il M5s non ci sta e va all'attacco. In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi, c'è anche il caso Petrocelli.

Corriere della Sera

"Cambiamo l'Ue, istituzioni inadeguate". Il premier a Strasburgo: Unione forte è Nato forte. Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico. Draghi gela il Superbonus 110%: costi triplicati, non siamo d'accordo. Intervista a Buffagni (M5s): il decreto? Anche frutto delle nostre richieste. Noi prima forza politica. Salvini come Conte: Draghi venga in Aula. Caso Petrocelli, dimissioni di massa.

La Repubblica

Draghi, scossa all'Europa. "Serve piu' federalismo, i Trattati vanno rivisti". Salvini e l'invito in Russia per incontrare Lavrov: "Basta armi agli ucraini". Trasferta saltata e smentita dal leghista: la partenza era prevista per venerdì.

Draghi all'attacco del Superbonus. Scontro con i 5 Stelle. Intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Garofoli: "Avanti con le riforme, ora il Pnrr per ridurre i divari". Parla il sindaco di Roma, Gualtieri: "Niente drammi, il termovalorizzatore si fara' anche se i 5S si astengono".

Il Messaggero

Superbonus, no di Draghi. "Ha fatto correre i prezzi". M5s: attacco irricevibile. Il premier critica l'agevolazione del 110%: "Noi ecologisti, ma non la condividiamo". E ancora: "I costi sono triplicati, nessun incentivo alla trattativa tra le parti per contenerli". L'escalation del Movimento, ma il premier non teme crisi.

La Stampa

L'altolà di Draghi. Stop del premier al Superbonus del 110%: fa aumentare i prezzi. I grillini: vendetta contro di noi, ci opporremo a chi vuole abolirlo. Tutti contro Petrocelli, dimissioni a valanga, se ne va anche Salvini. Commissione esteri, il presidente nel mirino per le posizioni filo-Putin. I senatori: Vito è incompatibile con il suo ruolo, noi lasciamo il posto. Il retroscena: il premier non fa sconti al 5S, cresce l'ipotesi voto in autunno.

Il Giornale

Polemica sul 110%, Draghi demolisce il Superbonus. Il premier a Strasburgo: "Siamo contrari, ha triplicato i prezzi". Eppure l'incentivo, al netto di errori e furbetti, ha rilanciato il settore dell'edilizia.

Il Tempo

Gli schiaffoni stellari di Draghi. Dai rifiuti al Superbonus il premier non perde occasione per calpestare le scelte grilline. L'ultimo strappo su Gualtieri e i poteri per l'inceneritore, niente stralcio della norma. Conte incassa e rilancia: "Non cedo ai ricatti". Nuovo scontro sulle armi. La politica nel pallone: Silvio a un passo dal ritorno in serie A. Venerdi' il Monza vincendo a Perugia puo' ottenere la storica promozione.

Libero

Draghi abbatte il superbonus casa. Palazzo Chigi pronto a cancellare gli incentivi al 110%: "I costi dell'edilizia sono triplicati". Furia M5s: "Un attacco irricevibile".