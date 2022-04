Stampa e Palazzo: la sfida di FdI e la lite sulle armi a Kiev

AGI - La convention di FdI a Milano e le polemiche sul nuovo decreto per sostenere l'Ucraina. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

Ucraina, altre armi da Roma. La lista resta segreta. Il ministro della Difesa ascoltato dal Comitato per la sicurezza. La Lega: più sosteniamo una parte più la pace si allontana. I membri della commissione Esteri contro il filorusso Petrocelli. "Noi, classe dirigente". Meloni lancia FdI, ma c'è un caso Sicilia. Via alla kermesse di Milano. Nell'isola lite con gli alleati.

La Repubblica

Conte chiede consigli a Orsini, "mi piace il suo pensiero laterale". Il leader 5S smentisce un incontro. Sul tavolo anche l'ipotesi di candidatura del prof. Meloni parte da sola. Da Milano lancia l'Opa sul centrodestra. Al via la convention di FdI: 4.600 delegati e ospiti esterni da Tremonti all'ad di Terna Donnarumma. "Tra gli invitati anche i futuri ministri". - LA STAMPA: Pd, sindrome governista. Dalle armi all'economia, i dem temono di pagare l'appiattimento sul governo come avvenne con Monti mentre preoccupa la concorrenza a sinistra.

Il Messaggero

La sfida Meloni-Salvini è sul Nord, FdI a Milano, la Lega rilancia Pontida. Da oggi la convention di Fratelli d'Italia, ma non ci sara' l'incontro tra Giorgia, Matteo e Berlusconi. - IL FATTO QUOTIDIANO: Armi, destra con il M5s. Ma Draghi non si ferma. Salvini e Tajani attaccano il premier, ma lui prepara un terzo decreto con cannoni per la visita a Kiev. Petrocelli: la Commissione Esteri scrive a Casellati per sfiduciarlo.

Il Tempo

Intervista al capogruppo di FdI, Lollobrigida: "A Milano per rilanciare l'Italia". Dure critiche all'esecutivo: "Il governo dei Migliori si è dimostrato mediocre".

Dopo l'assemblea generale di Unindustria, intervento di Gianni Letta: "La Capitale per me ha un solo nome, Roma".

Libero

Sondaggio esclusivo, radiografia del fenomeno Giorgia. Oggi il via alla convention di FdI. Ecco chi sono gli elettori della Meloni e come è cambiata la destra. Rispetto a cinque anni fa, il movimento pesca in tutte le aree del Paese e attrae persone piu' mature e con reddito piu' alto. La Lega torna a Pontida dopo due anni, appuntamento il 16 e 17 settembre.