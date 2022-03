Stampa e Palazzo: Biden divide l'Europa e Conte sfida Draghi

AGI - L'affondo di Biden contro Putin divide Europa e Usa. Le parole a braccio del presidente americano in Polonia - "Per l'amor del cielo, quest'uomo non può restare al potere" - rompono l'unità occidentale.

Questo è il tema su cui si concentrano i quotidiani in edicola oggi. In primo piano anche il no del leader del M5s, Conte, all'aumento delle spese militari.

Corriere della Sera

Parla il politologo Ian Bremmer: "Biden ha detto quello che pensa chi ha a cuore la libertà. Non si può palare con Putin". Lo scenario: golpe, incriminazione, rivolta: in Russia è possibile il cambio di regime? In Italia: oggi il risultato del voto sulla leadership del M5s, Conte esclude la crisi di governo: "Ma Draghi non forzi la mano". Premier pronto a mettere la fiducia. L'invito ai partiti a non dividersi.

La Repubblica

La frenata degli Usa, "non vogliamo il cambio di regime". Macron critica Biden. Spese militari, si tratta. Conte: "Non voglio la crisi". E potrebbe vedere Draghi. Il sondaggio: tra i leader stranieri vince von der Leyen, Putin crolla, Biden giù. Zelensky al secondo posto, Macron riscuote particolare successo tra gli elettori di sinistra. Johnson perde consensi, Scholz poco popolare.

La Stampa

Il caso Biden agita l'Europa. Imbarazzo Blinken: non vogliamo cambiare regime nè in Russia nè altrove. Macron: non userei la parola macellaio per Putin. Intervista a Moise's Naim: "Ha detto ad alta voce quello che pensa l'America".

Spese militari, intesa in vista. Parla la vicepresidente M5s, Taverna: "Il nostro è un no netto al riarmo, ricordo Salvini con l'M16 in mano". Lettera del ministro Guerini: avanti con gli impegni Nato, rinnoviamo il nostro esercito per costruire la Difesa Ue.

Il Messaggero

L'Europa frena Biden, evitare l'escalation. Da Macron a Borrell, in tanti prendono le distanze dalle parole del presidente Usa. Intervista al numero uno di Confagricoltura, Giansanti: "Piegati da siccita' e guerra. Grano, irrisori gli aiuti Ue". Armi, dietrofront di Conte: "Niente crisi di governo".

Il Fatto Quotidiano

Joe Biden scaricato da tutti. Il figlio nei guai per bio-armi. Presidente fuori controllo, rampollo in pieno scandalo. Conte boccia ancora il riarmo e avvisa: "Il governo non forzi".

Il Giornale

Tutti contro Biden. Le parole anti-Putin smentite dalla Casa Bianca e criticate dagli alleati. Gelo Ue e il 70% degli americani non si fida. Draghi vuole fare il mediatore e pensa a contattare Mosca, attesa una telefonata con Putin. Ma c'è la spina Conte: "Aumento della spesa militare non nel patto di governo".

Il Tempo

Macron bacchetta Biden. Il presidente francese sbotta: "Freni le parole, non avrei detto che Vladimir è un macellaio". Anche Borrell irritato: "Dobbiamo lavorare per arrivare alla pace". Il segretario di Stato Blinken rassicura: "Non vogliamo rovesciare il Cremlino".

Libero

Allarme profughi, accoglienza impossibile. Il governatore Fedriga: "Con nuovi arrivi il sistema non reggera'". Attesi 650mila ucraini. Zelensky: "L'Occidente non ha coraggio". Bankitalia: dopo il conflitto rischiamo crisi e carestie. L'inadeguatezza di Biden: criticato dagli alleati, sondaggi in calo.

LA NAZIONE

Zelensky ci sferza, vi manca il coraggio. Accordo tra Erdogan e Putin per ospitare in Turchia i colloqui tra Mosca e Kiev. Biden isolato dopo le offese allo zar. Conte cerca l'incoronazione dei 5s. E sulle spese militari sfida Draghi.