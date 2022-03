Stampa e Palazzo: il no del M5s sulle spese militari agita la maggioranza

AGI - Mentre il premier Mario Draghi a Bruxelles ribadisce che l'Italia intende mantenere gli impegni con la Nato sull'aumento delle spese militari, è la posizione del Movimento 5 stelle ad agitare il governo e la maggioranza.

Il Corriere della Sera

"Escalation anti-armi del capo M5s. Ma Draghi: rispetteremo i patti".

La Stampa

"Draghi a Conte: sulle armi non torno indietro".

La Repubblica

"Conte mina il governo. Pronto allo strappo sulla spesa militare. Ma i 5s sono divisi".

Il Messaggero

"Draghi rassicura gli alleati: impegno sulle spese militari".

Il Fatto Quotidiano

"Spese militari, il no di Conte agita il Pd: 'Il governo rischia'".

Avvenire

"Difesa, Draghi conferma il sì della Nato. Il no di Conte, la maggioranza rischia".

Il Manifesto

"Draghi e Conte in rotta di collisione. Maggioranza in ordine sparso sull'aumento degli investimenti bellici, pontieri al lavoro".

Nelle prime pagine anche l'esito degli incontri a Bruxelles del presidente del Consiglio che ha avuto anche un colloquio con il presidente americano Biden e con il presidente turco Erdogan. "Draghi: Gas in rubli? Contratti violati", il titolo del Corriere.

Sui quotidiani viene dato ampio spazio anche all'audizione dell'ex premier Conte al Copasir sulla missione russa in Italia quando scoppiò in Italia l'emergenza Covid. Il Fatto quotidiano intervista il presidente dell'organismo Adolfo Urso secondo il quale "la missione russa al massimo fu propaganda, non spionaggio". Ma per il Corriere 'restano i dubbi'. Il giornale di via Solferino rivela che questa mattina l'ambasciatore russo Razov sara' in procura per presentare un esposto.

Altro tema lo stop ai compensi per la partecipazione del professore Orsini alle trasmissioni alla Rai ("La Rai straccia il contratto. Orsini: faccio l'ospite gratis non ho rapporti con Mosca", il titolo della 'Stampa') e il congresso dell'Anpi a Riccione.

Il Giornale

"L'Anpi litiga sugli ex compagni russi. Partigiani divisi: 'bianchi' (e la Segre) per Kiev, 'rossi' contro la Nato".

Il Foglio

Anticipa che martedi' arrivano gli ispettori di Bruxelles per verificare lo stato di avanzamento del Pnrr.

La Verità

Si occupa, invece, del 'caso Colombia': 'Ambasciatore inchioda D'Alema: 'Disse che lavorava nell'interesse di Leonardo". Intervista al Messaggero del coordinatore di FI Tajani: "Ora un nuovo Recovery per l'emergenza guerra. L'Ue deve alleviare le ricadute economiche sulla gente"