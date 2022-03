Stampa e Palazzo: i partiti si interrogano sull'aumento delle spese militari

AGI - Le comunicazioni del premier Draghi in Parlamento prima del Consiglio europeo, gli aumenti delle spese militari e i dubbi di M5s e Lega. Ma anche la delusione della leader di FdI Giorgia Meloni per le parole di Berlusconi che ha definito Salvini "unico vero leader in Italia". Sono questi i temi in primo piano sulle pagine dedicate alla politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

Missione in Italia, Guerini disse no all'invio da Mosca di 400 uomini. Fu il ministro a ridimensionare l'accordo tra Putin e Conte. Draghi: spese militari da adeguare. I distinguo di Cinque Stelle e Lega. L'asse gialloverde rinato sulla via di Mosca. Meloni attacca Lega e Forza Italia: lavorano per vincere o per frenarci? "Non mi aspettavo la frase di Berlusconi su Salvini, i leader li decidono gli italiani".

La Repubblica

Draghi pressa l'Ue e prepara nuovi aiuti. Anche in deficit. La sfida di Conte: "Non votiamo aumenti della spesa militare". Ma per ora nessun ordine del giorno contro la crescita dei fondi. Dopo il caso Petrocelli, l'ex premier punta a ripristinare le espulsioni.

La Stampa

Intervista a Giuseppe Conte, "Le spese militari non sono la priorità, il Movimento voterà no all'aumento". Il leader del M5s: "L'urgenza deve essere proteggere famiglie e imprese dalla crisi" E su Zelensky: "Ho seguito il suo discorso dall'ufficio, giusto l'invio degli aiuti militari". Imbarazzo Farnesina, gli Usa bloccano la visita del putiniano Petrocelli.

Il Fatto Quotidiano

"Putin è come Hitler": Draghi arma l'Ucraina e vuole più soldi. Lega e 5Stelle (ri)uniti contro il premier: "No a nuove spese militari".

Il Messaggero

Meloni: "Il Pnrr con la guerra va ricontrattato". La leader di FdI: Berlusconi su Salvini? "Non me l'aspettavo ma i leader non si decidono a tavolino".

Il Tempo

Draghi fa l'americano. Il premier apre all'import di gas liquido dagli Stati Uniti. Ma non abbiamo gli impianti. Sulla difesa alza al 2% del Pil gli investimenti militari: "Come promesso alla Nato". Ma sulla corsa alle armi i grillini guidati da Conte preparano lo scontro in Aula. Indagine Pandora Papers: il tesoro di Zelensky nascosto all'estero nei paradisi fiscali.

Libero

D'Alema, armi e Colombia, c'è l'inchiesta. Lo strano affare fra aziende statali italiane e governo sudamericano. La procura di Napoli apre un fascicolo su ipotetici mediatori per la vendita di navi e aerei. L'ex premier non risulta indagato.

Avvenire

Armi, Draghi sfida la maggioranza. Il premier insiste in Parlamento: "Adegueremo le spese militari all'obiettivo del 2% del Pil. E la Cina non supporti la Russia". Intervista al presidente della Commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia: "Stiamo col premier, ma la spesa militare non è priorità".