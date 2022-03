Stampa e Palazzo: Zelensky in Parlamento, assenze e veleni

AGI - L’intervento del presidente ucraino Zelensky in Parlamento e la fronda nei partiti: nel M5s, nella Lega e in Alternativa sono previste assenze. E’ questo il primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Tra le altre notizie, l’impegno per l’accoglienza dei profughi e i ritardi sul Pnrr.

Corriere Della Sera

Il giorno di Zelensky alla Camera. Polemica sulle assenze. Il Pd: grave. “Non vado, viva lo zar”: da Granato a Pillon, il putinismo all’italiana che marcherà visita. Intervista al leader del M5s, Giuseppe Conte: “La delegazione di Mosca (in Italia nel marzo 2020 per l'emergenza Covid, ndr) agì sotto il controllo dei nostri militari. Informai Di Maio e Guerini”.

La Repubblica

Draghi: “Un’alleanza per i rifugiati. Ma aiuti subito a chi li accoglie”. Regioni e Terzo settore in pressing sul governo: “Il sistema è in affanno”. Zelensky alla Camera tra assenze, ambiguità e timori di contestazioni. Intervista al senatore Emanuele Dessì: “Non lo ascolterò, per colpa sua rischiamo la terza guerra mondiale”. Il richiamo di Salvini: “Leghisti tutti in aula”. Ma almeno dieci sono pronti a sfilarsi. Parla Graziano Delrio (Pd): “Folle fare a gara a chi compra più missili. L’Europa decida insieme”. I partiti e il puzzle delle Comunali: da Palermo a Verona, destra spaccata.

La Stampa

La scossa di Biden agli alleati: “Ora armi più potenti a Kiev”. Draghi in Friuli per gli aiuti: “Servono subito, salvano vite”. Prezzi della benzina congelati in attesa dell’ok agli sconti. La crisi costerà l’1,6% del Pil.

Il Messaggero

Zelensky in Parlamento tra i mal di pancia M5s. E i leghisti ci saranno. Pace fiscale più ampia per le cartelle in arrivo la quarta rottamazione. L’operazione sulla rampa di lancio punta a sanare il periodo 2018-2019, pressing di Lega, FI e 5Stelle sul Tesoro che cerca un miliardo per le coperture. Ritardi Pnrr, monito del ministro Franco: “Funziona se lavoriamo tutti”.

Il Fatto Quotidiano

Ci risiamo, ora l’esercito chiede alle Camere di armare i droni. Asse tra Leonardo e Iveco: gli affari “militari” di Elkann.

Il Tempo

C’è chi dice “no” a Zelensky. Tra assenze e distinguo la politica italiana si divide sull’intervento alle Camere. Tolgono le medaglie agli amici di Putin: sono 32 i russi premiati dall’Italia in 6 anni. Tra loro anche 8 oligarchi finiti nella black list della Ue. Di Maio convoca una commissione per esaminare tutte le onorificenze.

Libero

La guerra bombarda i nostri ospedali. Fornitori in rivolta e bollette alle stelle, ad aprile rischiamo di perdere 110mila posti letto. Le aziende ai prefetti: il 50% delle prestazioni salterà.

La Nazione

Profughi ucraini sfrattati dagli hotel: “Non possiamo più ospitarli gratis”. Conte, lo zar e il virus: una spy story. “I ministeri nel mirino dei russi”.