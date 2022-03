Stampa e Palazzo: Berlusconi, Salvini e l'atteso discorso di Zelensky alle Camere

AGI - Le parole di Silvio Berlusconi nei confronti della leadership di Salvini e l'atteso intervento del presidente ucraino al Parlamento italiano sono i due temi che dominano le pagine politiche dei principali quotidiani oggi in edicola.

Corriere Della Sera

Intervista a Roberto Fico: "Parlamento con l'Ucraina. Non vedo l'invio di armi in contrasto con la pace". Per il presidente della Camera "maggioranza quasi unanime a sostegno di Zelensky. Le spese militari? La soluzione non è un aumento ma puntare sulla politica estera ed energetica della Ue".

Malumori e timori in Forza Italia per le lodi di Berlusconi a Salvini. Molti azzurri 'esterrefatti' vedono una investitura. Il leghista: "Serve una squadra unita". Il leader del Carroccio sostiene l'idea di un partito repubblicano o una federazione. Intervista a Sgarbi: "Alla festa a Villa Gernetto davano la veste antimacchia. Io imbucato? No".

LA REPUBBLICA

"Non ascolteremo Zelensky". La fronda filo russa alla Camera. Domani il presidente ucraino si collegherà con il Parlamento, molti forfait tra M5s, ex M5s e Lega. Si lavora al ritiro delle onoreficenze di Panamarov. Intervista a Enrico Borghi, responsabile sicurezza Pd: "Guerini impedì lo spionaggio russo nel 2020, ecco perché Mosca lo minaccia".

FdI boccia le 'altre nozze' tra Berlusconi e Salvini. "Il leader si decide con il voto". Malumori tra i meloniani per l'investitura del Cavaliere al capo leghista durante il matrimonio simbolico con Fascina.

La Stampa

"L'Italia pagò la missione russa, fu Conte a trattare con Putin". Così nel 2020 la viceministra Del Re riferì in Aula sugli aiuti di Mosca per il Covid.

"Votiamo no alle spese militari", il dietrofront del leader dei 5s. L'ex premier contrario alla proposta di Lega e FdI, il Movimento si divide.

Inchieste, blitz e sequestri, stretta contro il caro benzina. Draghi studia i nuovi aiuti. Da domani i primi effetti del decreto: i partiti chiedono di più. Un vertice di maggioranza per evitare ostacoli nel voto sul fisco.

Intervista a Carlo Calenda: "Le misure del governo non sono sufficienti ma la critica di Bonomi è da irresponsabili".

Meloni, la campagna del Nord. A Maggio convention a Milano, poi le amministrative. Parte la sfida alla Lega per trasformare Fratelli d'Italia in partito guida del centodestra alle elezioni del 2023.

Salvini ringrazia Berlusconi dopo l'endorsement: "serve una squadra unita".

Il Messaggero

L'asse Silvio-Salvini agita il centrodestra. In bilico le intese con FdI alle comunali. Fibrillazioni in Sicilia, Musumeci non piace a Forza Italia e Lega e per Palermo non c'è ancora un nome condiviso.

Il Fatto Quotidiano

Kosovo, Iraq, Libia, Ucraina&C: tutti i Signorsì del Pd alle guerre. Dal 1999 a oggi, le risoluzioni e gli interventi.

Il Giornale

Quel 'tradimento' di Conte dietro l'attacco di Mosca. Giuseppi nominò cavaliere Paramonov e i russi nel 2020 inviarono aiuti anti covid. Poi la rottura.

Si rafforza l'asse Lega-FI. "Cose da cambiare con FdI". L'abbraccio Berlusconi-Salvini. Tajani: "È un amico, siamo leali ma non rinunciamo alla nostra identità".

Libero

FI gelosa di Salvini prova a minimizzare l'investitura del Cav ("Matteo unico vero leader"). Il leghista risponde all'ex premier: "Grazie per l'amicizia e la fiducia, uniti si vince". Tajani, invece, minimizza: "È stato invitato solo come amico. Con fdI siamo leali".

Autogol grillino. Conte premiò l'uomo che ora ci minaccia. Paramonov, su proposta del leader giallorosso, era diventato Cavaliere nel 2018. E Di Maio lo ha nominato Commendatore per il contributo russo alla lotta al Covid.

La Verità

Dalla cantina di D'Alema spuntano i mediatori dell'affare sulle armi. Massimo Tortorella, socio delle ditte di famiglia del politico, ha una azienda Usa legata all'intermediario Gardo. "Lo presentai io a Max, sono diventati amici", rivela l'imprenditore. Smentendo l'ex premier.