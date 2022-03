La lettera di Berlusconi ai quadri di Forza Italia

AGI - "Caro amico, sono trascorsi 28 anni da quando siamo scesi in campo, e Forza Italia è, oggi come allora, la sola forza politica in grado di dare voce in modo coerente ai grandi principi sui quali si fondano l'Europa e l'Occidente. Oggi come allora solo noi siamo portatori delle idee liberali, cristiane, europeisti, garantiste. Nessun altra forza politica può vantare di aver sostenuto con assoluta coerenza al governo e all'opposizione questi valori e i programmi che ne conseguono". Inizia così la lettera di Silvio Berlusconi ai quadri del partito.

"Sono i valori e i programmi fondamentali per dare un futuro di liberta' e di prosperita' al Paese che tutti noi amiamo", si legge nella missiva inviata dal presidente di Forza Italia.

"Abbiamo un anno di tempo per prepararci" alle Politiche, "mentre sosteniamo lealmente, ma non in modo acritico, il governo Draghi: in un momento così delicato il Paese ha bisogno di stabilità e noi siamo pronti a farcene carico, con lo stesso spirito di responsabilità con il quale abbiamo chiesto per primi di dare vita ad un governo di emergenza e di unità nazionale".

"Questo non significa naturalmente rinunciare, in una corretta dinamica parlamentare, ai temi che ci caratterizzano, a cominciare da quello fiscale", si legge ancora nella lettera.