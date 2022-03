Stampa e Palazzo: le misure anti-crisi e lo stop al presidenzialismo

AGI - Il confronto tra il premier Draghi e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sullivan, le misure del governo per mettere un tetto alle tariffe di gas ed energia e lo stop al presidenzialismo.

Sono questi i temi principali sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Il Corriere della Sera

Camera, presidenzialismo bocciato. L'ira di Meloni per gli alleati assenti. Stop alla proposta di FdI, mancano due deputati di Lega e FI. La leader: scelti i giochi di Palazzo. Intervista al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Il Pnrr va rinegoziato. C'è la gente da sfamare e quei progetti sono fuori dal tempo".

La Repubblica

Draghi vede Sullivan, intesa Italia-Usa: "Mosca deve pagare per l'aggressione". I parlamentari italiani non ascoltano Di Maio: "Andiamo a Leopoli". Dal governo stop all'antivirus russo: "Gli uffici pubblici non lo usino piu'". Il retroscena: la beffa polacca e' costata 260mila voti, Salvini ora si defila. Dopo il viaggio a Przemyl, che l'ambasciata aveva sconsigliato, i sondaggi segnano meno 0,8 per cento. Il governo studia il "taglia bollette".

La Stampa

La richiesta di Draghi a Sullivan: "Piu' coordinamento con gli Usa". I prezzi fuori controllo minacciano 184 mila imprese, dal governo piano in due fasi. Intervista al presidente di Confcommercio, Sangalli: "Subito nuovo deficit, ora servono ristori. Un taglio dell'Iva per sostenere i negozi".

Il Messaggero

Verso gli sconti imposti ai distributori di benzina. Bollette, piano del governo per prestiti a imprese in crisi: basterà l'autocertificazione. Statali, aumenti rinviati: manca il sì del Tesoro.

Il Fatto Quotidiano

Siam pronti alla guerra (ma un po' di nascosto). Una circolare dell'Esercito mette i soldati in allerta. Domani c'è il decreto Rincari, ma sarà un pannicello caldo. Destra e Pd all'attacco dei pm, il Csm boccia la legge Cartabia.

Il Giornale

L'Italia chiamò. Circolare dell'esercito: "Addestramenti bellici e limiti ai congedi". Il generale: "No allarmismi, ma la minaccia esiste". La sinistra s'infuria. Intervista al viceministro delle Infrastrutture, Morelli: "Adesso è necessario tagliare l'Iva sui carburanti". Stop presidenzialismo. E la Meloni se la prende con gli assenti Lega-FI.

Il Tempo

Il governo molla sulle accise. In arrivo domani al Cdm il decreto che taglia le tasse di fabbricazione sui carburanti. Dopo l'accusa sui super rincari definiti "truffa colossale" oggi Cingolani parla in Senato. Ma Bankitalia avvisa Draghi, i sostegni alle imprese non potranno durare a lungo.

Libero

Il governo vara il taglia-prezzi. Ma una mancetta non basta. Gli effetti del conflitto: lavoro, a rischio 1,4 milioni di posti. La storia riscritta a senso unico: cancellare Balbo? Ora togliamo le strade a Togliatti e Lenin.

La Verità

Le sanzioni messe alla cieca fanno male soprattutto a noi. Non si batte Putin togliendogli gli articoli di lusso prodotti in Italia. Nuovo Mes, debito e aiuti di Stato: l'Ue "solidale" ci rifila tre bidoni.