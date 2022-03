Stampa e Palazzo: dal piano anti-crisi alla riforma del Csm

AGI - Il piano del governo per sostenere famiglie e imprese bloccando i rialzi dei carburanti, la riforma del Csm e le tensioni nella maggioranza. Sono questi i temi principali sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Il Corriere della Sera

Il governo lavora a un decreto contro gli aumenti dell'energia. L'ipotesi del tetto ai costi del gas. Si va verso il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio. Covid, pass e mascherine: lo stop ai divieti. Atteso per mercoledi' il calendario del governo. -

La Repubblica

La guerra avvicina l'Ucraina all'Europa. Sette italiani su dieci la vogliono nella Ue. Partiti in pressing su benzina e bollette: "Subito un tetto al prezzo del gas". Un anno da segretario: Letta ha pacificato il Pd ma con i 5S strada in salita. Veleni grillini su Conte dopo il flop del voto: "Un boomerang per lui". -

Il Messaggero

Le mosse del governo: piano di aiuti bloccato, manca il via libera Ue. Bollette, una tassa oraria sui profitti extra delle centrali per dare respiro alle famiglie. Green pass verso lo stop. Ma il conto dei positivi torna a quota un milione.

La Stampa

Caro-benzina, si fermano 70 mila Tir. Patuanelli: le forniture sono garantite. Parla la deputata del M5s Enrica Segneri: "No al decreto Ucraina, in guerra c'e' propaganda". Gli strappi di Forza Italia agitano Palazzo Chigi, Draghi chiama Gasparri. - IL FATTO QUOTIDIANO: Gas e rinnovabili, l'Italia ha sprecato un decennio. Intervista ad Erri De Luca: "Io, pacifista, dico si' alle armi. Ma basta barbarie parolaia".

Il Giornale

Pressing dei partiti, stop a Iva e speculazioni. Benzina, con le accise lo Stato si fa il bilancio. Intervista al presidente dl Copasir, Adolfo Urso: "Energia e digitale, l'Ue diventi autonoma". Meloni lancia l'allarme catasto: "E' una mattanza sociale".

Il Tempo

Draghi batti un colpo. Importiamo il 94% del gas utilizzato ma abbiamo 752 trivelle pronte e mai attivate. Intervista al presidente di Federalberghi, Bocca: "Basta restrizioni per stare in hotel". La giustizia spacca il governo: oggi parte la maratona in commissione alla Camera, valanga di settecento emendamenti. Interviste a Verini (Pd) e Zanettin (Forza Italia).

Libero

L'Italia ha gas, non lo estrae. Abbiamo 752 pozzi inattivi. C'e' un piano per aumentare la nostra autonomia ma verdi e sinistra si oppongono. Maggioranza in coro: via le tasse sulla benzina. Tocca a Draghi farlo. Parla Guido Crosetto: "Il governo deve muoversi, rischiamo rivolte sociali". Intervista a Giulio Tremonti: "La crisi c'era già, Draghi l'ha ignorata".

La Verità

Intervista all'ex parlamentare del M5s Alessandro Di Battista: "E' già un'economia di guerra, Draghi sembra un cartonato".