Il governo studia come tagliare il prezzo della benzina e rateizzare le bollette

AGI - Rateizzazione delle bollette energetiche, calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese, taglio del prezzo della benzina e del diesel. Sono alcune delle misure sulle quali, riferiscono fonti di palazzo Chigi, sta lavorando il governo. Si tratterà - spiegano le stesse fonti - di uno o più provvedimenti.

Il governo è da giorni al lavoro al piano anti-crisi per far fronte agli aumenti del prezzo dei carburanti, dell'energia in generale e delle materie prime. L'approdo delle nuove misure nel prossimo Consiglio dei ministri, previsto con tutta probabilità per mercoledì, è stata anticipata da Renato Brunetta mentre continua il pressing dei partiti di maggioranza, nel giorno della protesta dei Tir in Sardegna, e la Procura di Roma ha aperto una inchiesta per "verificare eventuali responsabilità del recente e improvviso aumento del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti".

"Noi faremo la nostra parte: già nel Consiglio dei ministri di dopodomani adotteremo decisioni importanti per le famiglie e le imprese sul costo dell'energia, della benzina e delle bollette perché non possiamo perdere potere d'acquisto e competitività", assicura il ministro della Pubblica amministrazione. "È un momento difficile, ma i grandi Paesi si vedono proprio nei momenti difficili".